https://ria.ru/20250726/trevoga-2031550819.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, частях Киевской и Черкасской областей, а также в Кировоградской и Николаевской областях, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T01:30:00+03:00

2025-07-26T01:30:00+03:00

2025-07-26T01:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

киевская область

россия

черкасская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, частях Киевской и Черкасской областей, а также в Кировоградской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве и указанных областях была объявлена в период с 01.23 по 01.28 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250726/vzryvy-2031549201.html

киев

киевская область

россия

черкасская область

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киев, киевская область, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины