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Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп - РИА Новости, 26.07.2025
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19:03 26.07.2025 (обновлено: 19:41 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/tramp-2031648298.html
Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп
Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп - РИА Новости, 26.07.2025
Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:03:00+03:00
2025-07-26T19:41:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
дональд трамп
сша
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь.&quot;Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение премьер-министру Камбоджи&quot;, — написал он в соцсети Truth Social.По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
https://ria.ru/20250726/ekspert-2031558560.html
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в мире, таиланд, камбоджа, дональд трамп, сша, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Дональд Трамп, США, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп

Трамп после переговоров с Таиландом и Камбоджей: страны хотят прекращения огня

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь.
«

"Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение премьер-министру Камбоджи", — написал он в соцсети Truth Social.

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По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.

Обострение между Таиландом и Камбоджей

Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом
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В миреТаиландКамбоджаДональд ТрампСШАОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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