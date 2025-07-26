https://ria.ru/20250726/tramp-2031648298.html

Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп

Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп - РИА Новости, 26.07.2025

Лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:03:00+03:00

2025-07-26T19:03:00+03:00

2025-07-26T19:41:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

дональд трамп

сша

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь."Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение премьер-министру Камбоджи", — написал он в соцсети Truth Social.По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

https://ria.ru/20250726/ekspert-2031558560.html

https://ria.ru/20250726/tailand-2031642547.html

таиланд

камбоджа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, камбоджа, дональд трамп, сша, обострение конфликта между таиландом и камбоджей