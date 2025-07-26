https://ria.ru/20250726/tramp-2031646273.html
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:46:00+03:00
2025-07-26T18:46:00+03:00
2025-07-26T18:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается вооруженный конфликт."Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны - и я им это прямо сказал!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250726/tramp-2031645360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей
Трамп: США не будут заключать сделки с Таиландом и Камбоджей во время конфликта