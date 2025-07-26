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США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025
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18:46 26.07.2025 (обновлено: 18:48 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/tramp-2031646273.html
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:46:00+03:00
2025-07-26T18:48:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
сша
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается вооруженный конфликт."Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны - и я им это прямо сказал!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250726/tramp-2031645360.html
таиланд
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в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп
США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей

Трамп: США не будут заключать сделки с Таиландом и Камбоджей во время конфликта

© Фото : Royal Thai Armed ForcesУкраинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда
Украинский танк Т-84 Оплот Вооруженных сил Таиланда - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Royal Thai Armed Forces
Украинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается вооруженный конфликт.
«
"Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны - и я им это прямо сказал!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду
Вчера, 18:39
 
В миреТаиландКамбоджаСШАДональд Трамп
 
 
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