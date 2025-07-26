https://ria.ru/20250726/tramp-2031646273.html

США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей

США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025

США пока не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:46:00+03:00

2025-07-26T18:46:00+03:00

2025-07-26T18:48:00+03:00

в мире

таиланд

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается вооруженный конфликт."Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны - и я им это прямо сказал!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250726/tramp-2031645360.html

таиланд

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп