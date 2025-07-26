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Томенко рассказал о расширении Чуйского тракта на Алтае
Томенко рассказал о расширении Чуйского тракта на Алтае - РИА Новости, 26.07.2025
Томенко рассказал о расширении Чуйского тракта на Алтае
Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45% - 146 из 323 километров, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с премьер-министром РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:35:00+03:00
2025-07-26T06:35:00+03:00
2025-07-26T06:35:00+03:00
алтайский край
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45% - 146 из 323 километров, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "На сегодняшний день из 323 километров, которые проходят по территории Алтайского края, 146 километров дороги уже в четырехполосном исполнении, обеспечены всем необходимым для того, чтобы безопасным движение было, комфортным, удобным и современным", - рассказал Томенко. Губернатор напомнил, что Чуйский тракт проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Общая протяженность - более 1100 километров. "На ближайшую пятилетку еще 22 километра дороги… уже включены, еще 27 километров подготовлены для включения в пятилетний план, сейчас мы вместе с Минтрансом и Росавтодором отрабатываем возможности этого включения, по остальным частям этой дороги готовится проектно-сметная документация", - отметил Томенко.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560583.html
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алтайский край, россия, республика алтай, виктор томенко, михаил мишустин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Алтайский край, Россия, Республика Алтай, Виктор Томенко, Михаил Мишустин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Томенко рассказал о расширении Чуйского тракта на Алтае
Томенко: Чуйский тракт на Алтае расширен до 4-х полос на 45%