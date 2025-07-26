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В Приморье сбили самку амурского тигра, заявил эксперт - РИА Новости, 26.07.2025
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04:42 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/tigr-2031556870.html
В Приморье сбили самку амурского тигра, заявил эксперт
В Приморье сбили самку амурского тигра, заявил эксперт - РИА Новости, 26.07.2025
В Приморье сбили самку амурского тигра, заявил эксперт
Погибший под колесами автомобиля на уссурийской трассе в Приморье амурский тигр - молодой, это самка, она погибла моментально, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T04:42:00+03:00
2025-07-26T04:42:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Погибший под колесами автомобиля на уссурийской трассе в Приморье амурский тигр - молодой, это самка, она погибла моментально, заявил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее полиция информировала, что поступило сообщение об обнаружении сбитого тигра на трассе под Уссурийском. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Проводится проверка. В соцсетях разошлись видео, на которым видно, что у иномарки, сбившей тигра, разбита передняя часть. "Под колёса автомобиля попала молодая самка. Травмы привели к моментальной гибели. В обстоятельствах разбирается полиция. Охотнадзор тоже отработал", - сказал РИА Новости Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250606/tigr-2021228890.html
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
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происшествия, россия, хабаровский край, еврейская автономная область, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
В Приморье сбили самку амурского тигра, заявил эксперт

Арамилев: под Уссурийском погибла молодая самка амурского тигра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Погибший под колесами автомобиля на уссурийской трассе в Приморье амурский тигр - молодой, это самка, она погибла моментально, заявил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее полиция информировала, что поступило сообщение об обнаружении сбитого тигра на трассе под Уссурийском. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. Проводится проверка. В соцсетях разошлись видео, на которым видно, что у иномарки, сбившей тигра, разбита передняя часть.
"Под колёса автомобиля попала молодая самка. Травмы привели к моментальной гибели. В обстоятельствах разбирается полиция. Охотнадзор тоже отработал", - сказал РИА Новости Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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6 июня, 06:54
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайЕврейская автономная областьСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"
 
 
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