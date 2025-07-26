https://ria.ru/20250726/tigr-2031556256.html
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра - РИА Новости, 26.07.2025
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра
Полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском в Приморье сбитого амурского тигра, сообщает краевое УМВД. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T04:27:00+03:00
2025-07-26T04:27:00+03:00
2025-07-26T04:27:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском в Приморье сбитого амурского тигра, сообщает краевое УМВД. "В дежурную часть ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. По данному факту организована проверка, в рамках которой будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html
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происшествия, уссурийск, хабаровский край, россия
Происшествия, Уссурийск, Хабаровский край, Россия
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра
МВД: под Уссурийском сбили амурского тигра