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На трассе в Приморье сбили Амурского тигра - РИА Новости, 26.07.2025
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04:27 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/tigr-2031556256.html
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра - РИА Новости, 26.07.2025
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра
Полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском в Приморье сбитого амурского тигра, сообщает краевое УМВД. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T04:27:00+03:00
2025-07-26T04:27:00+03:00
происшествия
уссурийск
хабаровский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском в Приморье сбитого амурского тигра, сообщает краевое УМВД. "В дежурную часть ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. По данному факту организована проверка, в рамках которой будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html
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происшествия, уссурийск, хабаровский край, россия
Происшествия, Уссурийск, Хабаровский край, Россия
На трассе в Приморье сбили Амурского тигра

МВД: под Уссурийском сбили амурского тигра

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Полиция и охотнадзор проводят проверки по факту обнаружения на трассе под Уссурийском в Приморье сбитого амурского тигра, сообщает краевое УМВД.
"В дежурную часть ОМВД России по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора. По данному факту организована проверка, в рамках которой будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра
9 июня, 10:00
 
ПроисшествияУссурийскХабаровский крайРоссия
 
 
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