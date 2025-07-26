https://ria.ru/20250726/tanzanija-2031660032.html

В Танзании назначили дату всеобщих выборов

В Танзании назначили дату всеобщих выборов - РИА Новости, 26.07.2025

В Танзании назначили дату всеобщих выборов

Избирательная комиссия Танзании назначила всеобщие выборы в стране на 29 октября, сообщает местное издание Citizen. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:56:00+03:00

2025-07-26T20:56:00+03:00

2025-07-26T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Танзании назначила всеобщие выборы в стране на 29 октября, сообщает местное издание Citizen. "Независимая национальная избирательная комиссия (INEC) официально объявила среду, 29 октября 2025 года, днем всеобщих выборов", - говорится в материале издания. Как пишет Citizen, в этот день избиратели будут голосовать за будущего президента, депутатов парламента и членов муниципальных советов. В апреле крупнейшую оппозиционную партию Танзании "Чадема" отстранили от президентских и парламентских выборов, намеченных на октябрь этого года, из-за ее отказа подписать выборный кодекс этики. Позднее председателя партии "Чадема" Тунду Лиссу задержали на митинге, ему предъявили обвинения в государственной измене и распространении ложной информации. В мае полиция Танзании задержала заместителя генерального секретаря партии "Чадема" Амани Голугву, который пытался покинуть страну для участия в международной конференции.

https://ria.ru/20250620/tanzanija-2024332399.html

танзания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, танзания