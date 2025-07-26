В Танзании назначили дату всеобщих выборов
Citizen: избирательная комиссия Танзании назначила всеобщие выборы на 29 октября
© Pixabay / Pixabay / Nici KeilВид на Дар-эс-Салам в Танзании
© Pixabay / Pixabay / Nici Keil
Вид на Дар-эс-Салам в Танзании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Танзании назначила всеобщие выборы в стране на 29 октября, сообщает местное издание Citizen.
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"Независимая национальная избирательная комиссия (INEC) официально объявила среду, 29 октября 2025 года, днем всеобщих выборов", - говорится в материале издания.
Как пишет Citizen, в этот день избиратели будут голосовать за будущего президента, депутатов парламента и членов муниципальных советов.
В апреле крупнейшую оппозиционную партию Танзании "Чадема" отстранили от президентских и парламентских выборов, намеченных на октябрь этого года, из-за ее отказа подписать выборный кодекс этики. Позднее председателя партии "Чадема" Тунду Лиссу задержали на митинге, ему предъявили обвинения в государственной измене и распространении ложной информации. В мае полиция Танзании задержала заместителя генерального секретаря партии "Чадема" Амани Голугву, который пытался покинуть страну для участия в международной конференции.