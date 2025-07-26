https://ria.ru/20250726/tambov-2031548529.html

В Тамбове водитель сбил группу людей

В Тамбове водитель сбил группу людей - РИА Новости, 26.07.2025

В Тамбове водитель сбил группу людей

Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:27:00+03:00

2025-07-26T00:27:00+03:00

2025-07-26T00:27:00+03:00

происшествия

тамбов

тамбовская область

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Тамбовской области. "По предварительной информации, в пятницу на улице Мичуринской города Тамбова на пешеходном переходе водитель автомобиля "Лада Калина" сбил пешеходов. В медицинские учреждения доставлены пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход процессуальной проверки и привлечение виновного лица к уголовной ответственности

https://ria.ru/20250204/moskva-1997385430.html

тамбов

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происшествия, тамбов, тамбовская область