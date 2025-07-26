https://ria.ru/20250726/tailand-2031668307.html

Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025

Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны, заявил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T22:20:00+03:00

2025-07-26T22:20:00+03:00

2025-07-26T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай. "У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи", — отметил он.Он попросил американского президента передать, что Бангкок хочет как можно скорее провести двусторонний диалог для обсуждения прекращения огня и "в конечном итоге мирного разрешения конфликта". Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.

https://ria.ru/20250726/konflikt-2031653602.html

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-26T22:20 true PT0M31S

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в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей