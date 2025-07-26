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Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025
Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны, заявил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:20:00+03:00
2025-07-26T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай. "У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи", — отметил он.Он попросил американского президента передать, что Бангкок хочет как можно скорее провести двусторонний диалог для обсуждения прекращения огня и "в конечном итоге мирного разрешения конфликта". Обострение между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
Вице-премьер Таиланда Вечайчай подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей, но хочет увидеть "искреннее намерение" второй стороны, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.
"У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи", — отметил он.
Он попросил американского президента передать, что Бангкок хочет как можно скорее провести двусторонний диалог для обсуждения прекращения огня и "в конечном итоге мирного разрешения конфликта".
Обострение между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе мирные жители.
Министерство нацобороны Камбоджи утверждает, что Таиланд первым начал эскалацию, и обвинило соседнюю страну во вторжении на свою территорию. Бангкок же призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты и прекратить нападения на гражданские и военные объекты.