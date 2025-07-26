Рейтинг@Mail.ru
Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/tailand-2031642547.html
Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом
Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом - РИА Новости, 26.07.2025
Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом
Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг погиб во время боестолкновений на границе Таиланда и Камбоджи в результате артиллерийского обстрела, пишет в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:26:00+03:00
2025-07-26T18:26:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
российская империя
пхетхонгтхан чинават
хун сен
оон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031641207_0:39:430:281_1920x0_80_0_0_33ecf0adee5b667b31a72a85dd77a919.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг погиб во время боестолкновений на границе Таиланда и Камбоджи в результате артиллерийского обстрела, пишет в субботу таиландская газета Nation. По информации, поступившей от корреспондентов издания с места событий, боестолкновения произошли ранним утром в районе Пху Ма Куа и Чонг Та Тхао в северо-восточной таиландской провинции Сисакет на границе между странами. В публикации говорится, что войскам Таиланда удалось удержать позиции и вытеснить камбоджийские войска из этого района. "Камбоджийские войска предприняли попытку контратаковать, что привело к многочисленным жертвам среди камбоджийцев. Среди убитых был генерал-майор Дуонг Сомнеанг, который погиб в результате артиллерийского обстрела", - пишет издание. Газета отмечает, что погибший генерал-майор был командиром Седьмой дивизии сухопутных войск Королевских вооруженных сил Камбоджи. Он стал первым старшим офицером, погибшим в начавшихся 24 июля пограничных боях между вооруженными силами двух соседних стран. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
таиланд
камбоджа
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031641207_0:0:430:324_1920x0_80_0_0_ecbaef88382def68090d3bbbf61376f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Российская империя, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом

Камбоджийский генерал Сомнеанг погиб при артобстреле на границе с Таиландом

© Фото : The Nation Thailand Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг
Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : The Nation Thailand
Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг погиб во время боестолкновений на границе Таиланда и Камбоджи в результате артиллерийского обстрела, пишет в субботу таиландская газета Nation.
По информации, поступившей от корреспондентов издания с места событий, боестолкновения произошли ранним утром в районе Пху Ма Куа и Чонг Та Тхао в северо-восточной таиландской провинции Сисакет на границе между странами. В публикации говорится, что войскам Таиланда удалось удержать позиции и вытеснить камбоджийские войска из этого района.
"Камбоджийские войска предприняли попытку контратаковать, что привело к многочисленным жертвам среди камбоджийцев. Среди убитых был генерал-майор Дуонг Сомнеанг, который погиб в результате артиллерийского обстрела", - пишет издание.
Газета отмечает, что погибший генерал-майор был командиром Седьмой дивизии сухопутных войск Королевских вооруженных сил Камбоджи. Он стал первым старшим офицером, погибшим в начавшихся 24 июля пограничных боях между вооруженными силами двух соседних стран.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
 
В миреТаиландКамбоджаРоссийская империяПхетхонгтхан ЧинаватХун СенООНОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала