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Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом

Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом - РИА Новости, 26.07.2025

Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом

Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг погиб во время боестолкновений на границе Таиланда и Камбоджи в результате артиллерийского обстрела, пишет в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:26:00+03:00

2025-07-26T18:26:00+03:00

2025-07-26T18:26:00+03:00

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обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг погиб во время боестолкновений на границе Таиланда и Камбоджи в результате артиллерийского обстрела, пишет в субботу таиландская газета Nation. По информации, поступившей от корреспондентов издания с места событий, боестолкновения произошли ранним утром в районе Пху Ма Куа и Чонг Та Тхао в северо-восточной таиландской провинции Сисакет на границе между странами. В публикации говорится, что войскам Таиланда удалось удержать позиции и вытеснить камбоджийские войска из этого района. "Камбоджийские войска предприняли попытку контратаковать, что привело к многочисленным жертвам среди камбоджийцев. Среди убитых был генерал-майор Дуонг Сомнеанг, который погиб в результате артиллерийского обстрела", - пишет издание. Газета отмечает, что погибший генерал-майор был командиром Седьмой дивизии сухопутных войск Королевских вооруженных сил Камбоджи. Он стал первым старшим офицером, погибшим в начавшихся 24 июля пограничных боях между вооруженными силами двух соседних стран. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

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в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей