Камбоджийский генерал погиб при артобстреле на границе с Таиландом
Камбоджийский генерал Сомнеанг погиб при артобстреле на границе с Таиландом
© Фото : The Nation Thailand Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг
© Фото : The Nation Thailand
Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Генерал-майор камбоджийской армии Дуонг Сомнеанг погиб во время боестолкновений на границе Таиланда и Камбоджи в результате артиллерийского обстрела, пишет в субботу таиландская газета Nation.
По информации, поступившей от корреспондентов издания с места событий, боестолкновения произошли ранним утром в районе Пху Ма Куа и Чонг Та Тхао в северо-восточной таиландской провинции Сисакет на границе между странами. В публикации говорится, что войскам Таиланда удалось удержать позиции и вытеснить камбоджийские войска из этого района.
"Камбоджийские войска предприняли попытку контратаковать, что привело к многочисленным жертвам среди камбоджийцев. Среди убитых был генерал-майор Дуонг Сомнеанг, который погиб в результате артиллерийского обстрела", - пишет издание.
Газета отмечает, что погибший генерал-майор был командиром Седьмой дивизии сухопутных войск Королевских вооруженных сил Камбоджи. Он стал первым старшим офицером, погибшим в начавшихся 24 июля пограничных боях между вооруженными силами двух соседних стран.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.