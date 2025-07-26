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В Таиланде заявили о попытке вторжения ВС Камбоджи на территорию страны - РИА Новости, 26.07.2025
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07:56 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/tailand-2031566250.html
В Таиланде заявили о попытке вторжения ВС Камбоджи на территорию страны
В Таиланде заявили о попытке вторжения ВС Камбоджи на территорию страны - РИА Новости, 26.07.2025
В Таиланде заявили о попытке вторжения ВС Камбоджи на территорию страны
Камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но были отброшены обратно на камбоджийскую территорию таиландской морской пехотой,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:56:00+03:00
2025-07-26T07:56:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
трат (провинция)
пхетхонгтхан чинават
хун сен
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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но были отброшены обратно на камбоджийскую территорию таиландской морской пехотой, передает в субботу таиландский сетевой телеканал The Reporters со ссылкой на командование сил безопасности по провинции Трат. "По информации командования сил безопасности, сегодня около 07.30 утра (03.00 мск) камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах на территории административного района Бан Чамрак и открыли огонь по позициям военнослужащих Таиланда", - говорится в сообщении телеканала. "Военнослужащие морской пехоты военно-морских сил Таиланда провели на этой территории контрмеры в рамках операции "Трат громит врага – 1" и отбросили камбоджийских военных обратно на их территорию. Среди таиландских военнослужащих потерь убитыми и ранеными нет", - цитирует телеканал сообщение командования сил безопасности. Сообщений камбоджийской стороны по этому поводу пока нет. The Reporters также сообщает, что после боестолкновения военные начали эвакуацию жителей из пострадавшего от атаки камбоджийских войск района и в первые часы после атаки вывезли в безопасные места 75% его населения. В пятницу командование войск по охране границы по провинциям Трат и Чантхабури ввело в действие военное положение в 8 приграничных районах двух провинций. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250726/ekspert-2031558560.html
https://ria.ru/20250726/kambodzha-2031547492.html
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таиланд
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в мире, таиланд, камбоджа, трат (провинция), пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Трат (провинция), Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН
В Таиланде заявили о попытке вторжения ВС Камбоджи на территорию страны

The Reporters: ВС Камбоджи пытались вторгнуться в Таиланд и были отброшены

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото
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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде, но были отброшены обратно на камбоджийскую территорию таиландской морской пехотой, передает в субботу таиландский сетевой телеканал The Reporters со ссылкой на командование сил безопасности по провинции Трат.
"По информации командования сил безопасности, сегодня около 07.30 утра (03.00 мск) камбоджийские военные пересекли границу Таиланда в трех местах на территории административного района Бан Чамрак и открыли огонь по позициям военнослужащих Таиланда", - говорится в сообщении телеканала.
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"Военнослужащие морской пехоты военно-морских сил Таиланда провели на этой территории контрмеры в рамках операции "Трат громит врага – 1" и отбросили камбоджийских военных обратно на их территорию. Среди таиландских военнослужащих потерь убитыми и ранеными нет", - цитирует телеканал сообщение командования сил безопасности.
Сообщений камбоджийской стороны по этому поводу пока нет.
The Reporters также сообщает, что после боестолкновения военные начали эвакуацию жителей из пострадавшего от атаки камбоджийских войск района и в первые часы после атаки вывезли в безопасные места 75% его населения.
В пятницу командование войск по охране границы по провинциям Трат и Чантхабури ввело в действие военное положение в 8 приграничных районах двух провинций.
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Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
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В миреТаиландКамбоджаТрат (провинция)Пхетхонгтхан ЧинаватХун СенООН
 
 
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