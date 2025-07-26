https://ria.ru/20250726/svo-2031594962.html

Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 26.07.2025

Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 РИА Новости, 26.07.2025

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2025-07-26T12:12:00+03:00

2025-07-26T12:20:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Андреевка и Купянск в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика