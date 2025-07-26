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Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 26.07.2025
Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:12:00+03:00
2025-07-26T12:12:00+03:00
2025-07-26T12:20:00+03:00
безопасность
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Андреевка и Купянск в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ в зоне действия "Запада" потеряли более 220 военных