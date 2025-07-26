https://ria.ru/20250726/svo-2031594487.html

Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025

Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 180 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:10:00+03:00

2025-07-26T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 180 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия",- говорится в сводке Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

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