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Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 26.07.2025 (обновлено: 12:21 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/svo-2031594487.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 180 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:10:00+03:00
2025-07-26T12:21:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 180 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия",- говорится в сводке Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 180 военнослужащих ВСУ и танк за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия",- говорится в сводке Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
24 июля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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