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Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025
Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:07:00+03:00
2025-07-26T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
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Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 215 солдат в зоне действия группировки войск "Север"