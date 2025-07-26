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Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:07:00+03:00

2025-07-26T12:07:00+03:00

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вооруженные силы украины

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харьковская область

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

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сумская область

харьковская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сумская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), алексеевка