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Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025
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12:07 26.07.2025 (обновлено: 12:18 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/svo-2031594008.html
Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2025
Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:07:00+03:00
2025-07-26T12:18:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексеевка
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
россия
сумская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сумская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), алексеевка
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Алексеевка
Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 215 солдат в зоне действия группировки войск "Север"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков", - говорится в сообщении.
"ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
24 июля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Алексеевка
 
 
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