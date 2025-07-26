https://ria.ru/20250726/sumy-2031606369.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:40:00+03:00

2025-07-26T13:40:00+03:00

2025-07-26T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сумы

сумская область

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. "В Сумах слышно взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 13.08 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумы

сумская область

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Варвара Скокшина

украина, сумы, сумская область