https://ria.ru/20250726/sumy-2031606369.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:40:00+03:00
2025-07-26T13:40:00+03:00
2025-07-26T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. "В Сумах слышно взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 13.08 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сумы, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумы, Сумская область