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Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет - РИА Новости, 26.07.2025
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22:30 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/sudan-2031669349.html
Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет
Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет - РИА Новости, 26.07.2025
Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет
Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими президентского совета на подконтрольных территориях и назначили главу РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:30:00+03:00
2025-07-26T22:30:00+03:00
в мире
судан
южный дарфур
россия
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими президентского совета на подконтрольных территориях и назначили главу собственного правительства. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции в городе Ньяла в провинции Южный Дарфур, ее транслировал в соцсетях "Учредительный альянс Судана" - подконтрольное СБР объединение, в которое также вошли ряд суданских партий и движений, находящихся в оппозиции к властям страны. "Было принято решение сформировать президентский совет переходного правительства мира из 15 членов", - заявил представитель "Учредительного альянса Судана". Во главе президентского совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу. Главой правительства стал Мухаммед Хасан ат-Таайши, ранее входивший в правящий Суверенный совет Судана. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.
https://ria.ru/20250601/sudan-2020350797.html
https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html
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в мире, судан, южный дарфур, россия, международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Южный Дарфур, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет

Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования назначили главу правительства

© AP Photo / Marwan AliВ Хартуме, Судан
В Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Marwan Ali
В Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими президентского совета на подконтрольных территориях и назначили главу собственного правительства.
Заявление было сделано в ходе пресс-конференции в городе Ньяла в провинции Южный Дарфур, ее транслировал в соцсетях "Учредительный альянс Судана" - подконтрольное СБР объединение, в которое также вошли ряд суданских партий и движений, находящихся в оппозиции к властям страны.
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1 июня, 22:50
«
"Было принято решение сформировать президентский совет переходного правительства мира из 15 членов", - заявил представитель "Учредительного альянса Судана".
Во главе президентского совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу. Главой правительства стал Мухаммед Хасан ат-Таайши, ранее входивший в правящий Суверенный совет Судана.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.
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В миреСуданЮжный ДарфурРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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