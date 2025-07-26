https://ria.ru/20250726/sudan-2031669349.html

Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет

Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет - РИА Новости, 26.07.2025

Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет

Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими президентского совета на подконтрольных территориях и назначили главу РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T22:30:00+03:00

2025-07-26T22:30:00+03:00

2025-07-26T22:30:00+03:00

в мире

судан

южный дарфур

россия

международный комитет красного креста (мккк)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg

КАИР, 26 июл - РИА Новости. Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими президентского совета на подконтрольных территориях и назначили главу собственного правительства. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции в городе Ньяла в провинции Южный Дарфур, ее транслировал в соцсетях "Учредительный альянс Судана" - подконтрольное СБР объединение, в которое также вошли ряд суданских партий и движений, находящихся в оппозиции к властям страны. "Было принято решение сформировать президентский совет переходного правительства мира из 15 членов", - заявил представитель "Учредительного альянса Судана". Во главе президентского совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу. Главой правительства стал Мухаммед Хасан ат-Таайши, ранее входивший в правящий Суверенный совет Судана. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.

https://ria.ru/20250601/sudan-2020350797.html

https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html

судан

южный дарфур

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, южный дарфур, россия, международный комитет красного креста (мккк), оон