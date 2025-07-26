Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет
Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования назначили главу правительства
© AP Photo / Marwan AliВ Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
В Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 26 июл - РИА Новости. Суданские повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили состав сформированного ими президентского совета на подконтрольных территориях и назначили главу собственного правительства.
Заявление было сделано в ходе пресс-конференции в городе Ньяла в провинции Южный Дарфур, ее транслировал в соцсетях "Учредительный альянс Судана" - подконтрольное СБР объединение, в которое также вошли ряд суданских партий и движений, находящихся в оппозиции к властям страны.
В Судане распустили правительство
1 июня, 22:50
«
"Было принято решение сформировать президентский совет переходного правительства мира из 15 членов", - заявил представитель "Учредительного альянса Судана".
Во главе президентского совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу. Главой правительства стал Мухаммед Хасан ат-Таайши, ранее входивший в правящий Суверенный совет Судана.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.