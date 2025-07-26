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В Перми арестовали активиста Мелехина* - РИА Новости, 26.07.2025
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20:15 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/sud-2031655587.html
В Перми арестовали активиста Мелехина*
В Перми арестовали активиста Мелехина* - РИА Новости, 26.07.2025
В Перми арестовали активиста Мелехина*
Суд избрал пермскому активисту Леониду Мелехину* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:15:00+03:00
2025-07-26T20:15:00+03:00
происшествия
пермь
мексика
сша
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Суд избрал пермскому активисту Леониду Мелехину* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми. Ряд СМИ ранее писал, что Мелехина* неоднократно задерживала полиция за участие в несанкционированных акциях. В 2024 году он пытался пересечь границу Мексики и США, провел несколько месяцев в иммиграционной тюрьме, но якобы проиграл суды и не получил право на проживание в Америке, в итоге мужчина был депортирован в РФ и задержан по подозрению в оправдании терроризма. "Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября", - рассказали в суде.* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250723/dud-2030749762.html
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происшествия, пермь, мексика, сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Пермь, Мексика, США, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Перми арестовали активиста Мелехина*

Суд арестовал пермского активиста Мелехина до 25 сентября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Суд избрал пермскому активисту Леониду Мелехину* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Ряд СМИ ранее писал, что Мелехина* неоднократно задерживала полиция за участие в несанкционированных акциях. В 2024 году он пытался пересечь границу Мексики и США, провел несколько месяцев в иммиграционной тюрьме, но якобы проиграл суды и не получил право на проживание в Америке, в итоге мужчина был депортирован в РФ и задержан по подозрению в оправдании терроризма.
"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября", - рассказали в суде.
* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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