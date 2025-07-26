https://ria.ru/20250726/sud-2031655587.html

В Перми арестовали активиста Мелехина*

В Перми арестовали активиста Мелехина* - РИА Новости, 26.07.2025

В Перми арестовали активиста Мелехина*

Суд избрал пермскому активисту Леониду Мелехину* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:15:00+03:00

2025-07-26T20:15:00+03:00

2025-07-26T20:15:00+03:00

происшествия

пермь

мексика

сша

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Суд избрал пермскому активисту Леониду Мелехину* меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми. Ряд СМИ ранее писал, что Мелехина* неоднократно задерживала полиция за участие в несанкционированных акциях. В 2024 году он пытался пересечь границу Мексики и США, провел несколько месяцев в иммиграционной тюрьме, но якобы проиграл суды и не получил право на проживание в Америке, в итоге мужчина был депортирован в РФ и задержан по подозрению в оправдании терроризма. "Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября", - рассказали в суде.* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250723/dud-2030749762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, мексика, сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)