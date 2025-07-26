В МИД Венгрии назвали решение МУС по Нетаньяху мелкой политической местью
Сийярто: Международный уголовный суд полностью утратил свой престиж
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного суда (МУС) в ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.
"Этим шагом Международный уголовный суд наглядно показал, что полностью утратил свой престиж, и его решения, по сути, мотивированы мелкой политической местью", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Он отметил, что поведение МУС укрепляет Венгрию во мнении, что выйти из организации было правильным решением, поскольку она "полностью отдалилась от первоначальной цели и стала политической".
"По нашему мнению, международные организации не могут представлять политические интересы, наоборот, эти институты должны служить сторонам спора соответствующей международной платформой для переговоров", - добавил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
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