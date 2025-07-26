Рейтинг@Mail.ru
В МИД Венгрии назвали решение МУС по Нетаньяху мелкой политической местью - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/sud-2031636993.html
В МИД Венгрии назвали решение МУС по Нетаньяху мелкой политической местью
В МИД Венгрии назвали решение МУС по Нетаньяху мелкой политической местью - РИА Новости, 26.07.2025
В МИД Венгрии назвали решение МУС по Нетаньяху мелкой политической местью
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:34:00+03:00
2025-07-26T17:34:00+03:00
в мире
израиль
венгрия
будапешт
биньямин нетаньяху
петер сийярто
йоав галант
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947347311_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_d8714270e16244818d2f2cb710d1fbbf.jpg
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного суда (МУС) в ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле. "Этим шагом Международный уголовный суд наглядно показал, что полностью утратил свой престиж, и его решения, по сути, мотивированы мелкой политической местью", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что поведение МУС укрепляет Венгрию во мнении, что выйти из организации было правильным решением, поскольку она "полностью отдалилась от первоначальной цели и стала политической". "По нашему мнению, международные организации не могут представлять политические интересы, наоборот, эти институты должны служить сторонам спора соответствующей международной платформой для переговоров", - добавил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам. В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250717/orban-2029821004.html
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031609480.html
израиль
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947347311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc5cd1e9d23dfbad6c62aa750252046f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, венгрия, будапешт, биньямин нетаньяху, петер сийярто, йоав галант, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Венгрия, Будапешт, Биньямин Нетаньяху, Петер Сийярто, Йоав Галант, Международный уголовный суд
В МИД Венгрии назвали решение МУС по Нетаньяху мелкой политической местью

Сийярто: Международный уголовный суд полностью утратил свой престиж

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного суда (МУС) в ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.
"Этим шагом Международный уголовный суд наглядно показал, что полностью утратил свой престиж, и его решения, по сути, мотивированы мелкой политической местью", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Орбан допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза
17 июля, 23:29
Он отметил, что поведение МУС укрепляет Венгрию во мнении, что выйти из организации было правильным решением, поскольку она "полностью отдалилась от первоначальной цели и стала политической".
"По нашему мнению, международные организации не могут представлять политические интересы, наоборот, эти институты должны служить сторонам спора соответствующей международной платформой для переговоров", - добавил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
"Это ее судьба". Орбан сделал новое заявление об Украине
Вчера, 14:24
 
В миреИзраильВенгрияБудапештБиньямин НетаньяхуПетер СийяртоЙоав ГалантМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала