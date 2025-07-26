https://ria.ru/20250726/stikery-2031609305.html

Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их

Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их - РИА Новости, 26.07.2025

Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их

Автор Telegram-стикеров для канала Марии Захаровой Юлия Василенко рассказала РИА Новости, что ее вдохновил на их создание сам образ официального представителя... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:23:00+03:00

2025-07-26T14:23:00+03:00

2025-07-26T14:23:00+03:00

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Автор Telegram-стикеров для канала Марии Захаровой Юлия Василенко рассказала РИА Новости, что ее вдохновил на их создание сам образ официального представителя МИД России. Василенко учится в школе в старших классах. В будущем, по ее словам, она хотела бы связать свою жизнь с международными отношениями. Она добавила, что для нее диджитал-арт – это хобби. Юлия рассказала, что отправила свои работы Марии Владимировне, и она сразу их одобрила. "Правок не было", - добавила она. В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в своем Telegram-канале 13 новых стикеров.

https://ria.ru/20250726/zakharova-2031604218.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)