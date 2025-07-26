Рейтинг@Mail.ru
Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/stikery-2031609305.html
Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их
Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их - РИА Новости, 26.07.2025
Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их
Автор Telegram-стикеров для канала Марии Захаровой Юлия Василенко рассказала РИА Новости, что ее вдохновил на их создание сам образ официального представителя... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:23:00+03:00
2025-07-26T14:23:00+03:00
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031603956_22:0:399:212_1920x0_80_0_0_efcc003f2548bea786b05ac6863984c1.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Автор Telegram-стикеров для канала Марии Захаровой Юлия Василенко рассказала РИА Новости, что ее вдохновил на их создание сам образ официального представителя МИД России. Василенко учится в школе в старших классах. В будущем, по ее словам, она хотела бы связать свою жизнь с международными отношениями. Она добавила, что для нее диджитал-арт – это хобби. Юлия рассказала, что отправила свои работы Марии Владимировне, и она сразу их одобрила. "Правок не было", - добавила она. В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в своем Telegram-канале 13 новых стикеров.
https://ria.ru/20250726/zakharova-2031604218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031603956_69:0:352:212_1920x0_80_0_0_3033e1080acceaf1a9e91c510766322f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Автор стикеров для Telegram-канала Захаровой рассказала, как создавала их

Автор Telegram-стикеров Василенко рассказала, что ее вдохновил образ Захаровой

© Мария Захарова/TelegramНовые стикеры в Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой
Новые стикеры в Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Мария Захарова/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Автор Telegram-стикеров для канала Марии Захаровой Юлия Василенко рассказала РИА Новости, что ее вдохновил на их создание сам образ официального представителя МИД России.
Василенко учится в школе в старших классах. В будущем, по ее словам, она хотела бы связать свою жизнь с международными отношениями. Она добавила, что для нее диджитал-арт – это хобби.
Юлия рассказала, что отправила свои работы Марии Владимировне, и она сразу их одобрила. "Правок не было", - добавила она.
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в своем Telegram-канале 13 новых стикеров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Захарова показала новые стикеры со своим изображением
Вчера, 13:11
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала