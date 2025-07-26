https://ria.ru/20250726/stavropol-2031566436.html

ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА

ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА

ВСУ с помощью дронов пытались нарушить энергоснабжение Ставрополя, попытка отражена, жилые дома и системы жизнеобеспечения города не повреждены, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:56:00+03:00

2025-07-26T07:56:00+03:00

2025-07-26T07:59:00+03:00

ставрополь

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ с помощью дронов пытались нарушить энергоснабжение Ставрополя, попытка отражена, жилые дома и системы жизнеобеспечения города не повреждены, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены", - написал он в Telegram-канале.Владимиров отметил, что был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, устраняя последствия атаки. Пострадавших и погибших нет, информация уточняется, добавил губернатор."Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставрополь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ставрополь, вооруженные силы украины, происшествия