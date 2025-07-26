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ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
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07:56 26.07.2025 (обновлено: 07:59 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/stavropol-2031566436.html
ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА
ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА
ВСУ с помощью дронов пытались нарушить энергоснабжение Ставрополя, попытка отражена, жилые дома и системы жизнеобеспечения города не повреждены, сообщил... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:56:00+03:00
2025-07-26T07:59:00+03:00
ставрополь
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ с помощью дронов пытались нарушить энергоснабжение Ставрополя, попытка отражена, жилые дома и системы жизнеобеспечения города не повреждены, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены", - написал он в Telegram-канале.Владимиров отметил, что был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, устраняя последствия атаки. Пострадавших и погибших нет, информация уточняется, добавил губернатор."Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет", - подчеркнул губернатор.
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ставрополь, вооруженные силы украины, происшествия
Ставрополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ попытались нарушить энергоснабжение Ставрополя с помощью БПЛА

В Ставрополе во время атаки ВСУ произошли прилеты в жилые дома

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ с помощью дронов пытались нарушить энергоснабжение Ставрополя, попытка отражена, жилые дома и системы жизнеобеспечения города не повреждены, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«
"Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены", - написал он в Telegram-канале.
Владимиров отметил, что был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, устраняя последствия атаки. Пострадавших и погибших нет, информация уточняется, добавил губернатор.
"Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет", - подчеркнул губернатор.
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