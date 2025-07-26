https://ria.ru/20250726/starmer-2031552726.html

Стармер указал на возможность признания Палестины

Стармер указал на возможность признания Палестины - РИА Новости, 26.07.2025

Стармер указал на возможность признания Палестины

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что работает с союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:41:00+03:00

2025-07-26T02:41:00+03:00

2025-07-26T02:53:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что работает с союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина."Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над путем по установлению мира в регионе с упором на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в этой войне. Этот путь наметит конкретные шаги, чтобы столь нужное прекращение огня стало прочным миром. Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Моя позиция по этому поводу однозначна", - заявил Стармер в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Х.

https://ria.ru/20250724/palestina-2031274397.html

ближний восток

палестина

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в мире, ближний восток, палестина, кир стармер, великобритания