https://ria.ru/20250726/starmer-2031552726.html
Стармер указал на возможность признания Палестины
Стармер указал на возможность признания Палестины - РИА Новости, 26.07.2025
Стармер указал на возможность признания Палестины
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что работает с союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:41:00+03:00
2025-07-26T02:41:00+03:00
2025-07-26T02:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что работает с союзниками над "путем" по установлению мира на Ближнем Востоке, одним из шагов которого должно быть признание Государства Палестина."Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над путем по установлению мира в регионе с упором на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в этой войне. Этот путь наметит конкретные шаги, чтобы столь нужное прекращение огня стало прочным миром. Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Моя позиция по этому поводу однозначна", - заявил Стармер в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Х.
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в мире, ближний восток, палестина, кир стармер, великобритания
В мире, Ближний Восток, Палестина, Кир Стармер, Великобритания
Стармер указал на возможность признания Палестины
Стармер указал на возможность признания Палестины в рамках урегулирования в Газе