https://ria.ru/20250726/ssha-2031673579.html

WP написала о возможной скорой передаче Катаром президентского Boeing США

WP написала о возможной скорой передаче Катаром президентского Boeing США - РИА Новости, 26.07.2025

WP написала о возможной скорой передаче Катаром президентского Boeing США

Соединенные Штаты и Катар на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8, предназначенного для использования в США в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:20:00+03:00

2025-07-26T23:20:00+03:00

2025-07-26T23:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН 26 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Катар на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8, предназначенного для использования в США в качестве президентского самолета Air Force One, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Согласно официальной переписке, с которой ознакомилась газета, Доха передаст самолет министерству обороны США в качестве пожертвования, после чего ответственность за его техническое обслуживание перейдет к Пентагону. По информации издания, документ датирован 7 июля и подписан министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем премьер-министра Катара, государственным министром по делам обороны Саудом бин Абдурахманом Аль Тани. Тем не менее, по словам анонимного источника, сделка всё еще ожидает окончательного одобрения после того, как Пентагон попросил внести незначительные изменения в текст соглашения. Пентагон 21 мая подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят со всеми федеральными правилами и положениями и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар. Позднее СМИ сообщили, что юридические команды США и Катара так и не завершили согласование условий передачи самолета. Использующийся ныне президентский борт Air Force One был произведен в начале 1990-х годов. Трамп ранее неоднократно критиковал компанию Boeing за задержки с созданием нового борта.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016789288.html

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в мире, сша, катар, доха, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша