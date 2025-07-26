https://ria.ru/20250726/ssha-2031661834.html

DOGE использует ИИ для сокращения федерального регулирования, пишет WP

DOGE использует ИИ для сокращения федерального регулирования, пишет WP - РИА Новости, 26.07.2025

DOGE использует ИИ для сокращения федерального регулирования, пишет WP

Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T21:05:00+03:00

2025-07-26T21:05:00+03:00

2025-07-26T21:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм федерального регулирования к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на полученные документы и источники. По информации издания, департамент разработал специальный инструмент на основе искусственного интеллекта, который должен проанализировать примерно 200 000 федеральных нормативных актов с целью выявления тех, которые можно отменить, поскольку они больше не требуются по закону. Как следует из слайдов презентации, попавшей в распоряжении газеты, отменить таким образом планируется около 100 000 актов. Основания задача состоит в том, чтобы "перезапустить Америку 20 января 2026 года". Согласно презентации, это позволит сэкономить триллионы долларов США за счет сокращения нормативно-правовых требований и федерального бюджета, а также привлечения внешних инвестиций. Из презентации следует, что инструмент уже был использован для принятия решений по 1 083 разделам нормативных актов в министерстве жилищного строительства и городского развития (HUD) в течение двух недель. Кроме того, утверждается, что он составил "100% актов по дерегулированию" для бюро финансовой защиты потребителей. Как пишет газета, три сотрудника министерства и полученные документы подтвердили, что ИИ действительно использовался для анализа сотен, а может быть и более тысячи нормативных положений в этом ведомстве с целью их отмены или внесения правок. Как сказали газете чиновники, знакомые с деятельностью DOGE, этот инструмент был разработан инженерами, пришедшими в государственный сектор в рамках инициативы по сокращению госрасходов. После испытаний в министерстве строительства новый инструмент будет внедряться в рамках всего правительства в течение следующих месяцев. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250724/tramp--2031203929.html

https://ria.ru/20250709/dejstvija-2028149253.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп, майк джонсон, технологии