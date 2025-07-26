DOGE использует ИИ для сокращения федерального регулирования, пишет WP
WP: DOGE планирует сократить нормы федерального регулирования при помощи ИИ
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы наполовину сократить количество норм федерального регулирования к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на полученные документы и источники.
По информации издания, департамент разработал специальный инструмент на основе искусственного интеллекта, который должен проанализировать примерно 200 000 федеральных нормативных актов с целью выявления тех, которые можно отменить, поскольку они больше не требуются по закону. Как следует из слайдов презентации, попавшей в распоряжении газеты, отменить таким образом планируется около 100 000 актов. Основания задача состоит в том, чтобы "перезапустить Америку 20 января 2026 года".
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Согласно презентации, это позволит сэкономить триллионы долларов США за счет сокращения нормативно-правовых требований и федерального бюджета, а также привлечения внешних инвестиций.
Из презентации следует, что инструмент уже был использован для принятия решений по 1 083 разделам нормативных актов в министерстве жилищного строительства и городского развития (HUD) в течение двух недель. Кроме того, утверждается, что он составил "100% актов по дерегулированию" для бюро финансовой защиты потребителей.
Как пишет газета, три сотрудника министерства и полученные документы подтвердили, что ИИ действительно использовался для анализа сотен, а может быть и более тысячи нормативных положений в этом ведомстве с целью их отмены или внесения правок.
Как сказали газете чиновники, знакомые с деятельностью DOGE, этот инструмент был разработан инженерами, пришедшими в государственный сектор в рамках инициативы по сокращению госрасходов.
После испытаний в министерстве строительства новый инструмент будет внедряться в рамках всего правительства в течение следующих месяцев.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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