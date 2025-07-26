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Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на встречу для проработки перемирия - РИА Новости, 26.07.2025
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19:46 26.07.2025 (обновлено: 19:52 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ssha-2031653218.html
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на встречу для проработки перемирия
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на встречу для проработки перемирия - РИА Новости, 26.07.2025
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на встречу для проработки перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:46:00+03:00
2025-07-26T19:52:00+03:00
в мире
сша
таиланд
камбоджа
дональд трамп
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами. "Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий", - написал Трамп в субботу в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.
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в мире, сша, таиланд, камбоджа, дональд трамп, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, США, Таиланд, Камбоджа, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на встречу для проработки перемирия

Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились провести встречу для обсуждения перемирия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно" провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами.
"Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий", - написал Трамп в субботу в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились "незамедлительно встретиться" и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.
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В миреСШАТаиландКамбоджаДональд ТрампОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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