В Нью-Мексико задержали подозреваемого в стрельбе в университете
Полиция штата Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе в университете
© AP Photo / Susan Montoya BryanЭкстренные службы на месте стрельбы на территории университета в Нью-Мексико. 25 июля 2025
© AP Photo / Susan Montoya Bryan
Экстренные службы на месте стрельбы на территории университета в Нью-Мексико. 25 июля 2025
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полиция американского штата Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе на территории местного университета, в результате которой погиб один человек, задержанному предъявлены обвинения в предумышленном убийстве, сообщает ведомство.
Университет Нью-Мексико в США заявил в пятницу, что на его территории произошла стрельба, в результате которой один человек погиб. На тот момент стрелявший оставался на свободе, в связи с чем территория университета была закрыта, а сотрудникам и студентам было приказано оставаться в укрытии.
"Личность подозреваемого была установлена, им оказался 18-летний Джон Фуэнтес. Примерно в 14.30 (пятницы по местному времени, в 23.30 мск - ред.) Фуэнтес был обнаружен и задержан полицией штата Нью-Мексико в округе Валенсия", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Facebook *.
Согласно публикации, молодому человеку среди прочего вменяется убийство первой степени, применение силы против другого лица с отягчающими обстоятельствами и фальсификация доказательств.
Как показало предварительное расследование, Фуэнтес и еще три человека находились в комнате университетского общежития. В какой-то момент по еще не выясненной причине он открыл огонь по другим присутствовавшим. В результате стрельбы 14-летний подросток погиб, а 19-летний мужчина получил ранения.
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