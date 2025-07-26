https://ria.ru/20250726/ssha-2031634957.html

В Нью-Мексико задержали подозреваемого в стрельбе в университете

В Нью-Мексико задержали подозреваемого в стрельбе в университете - РИА Новости, 26.07.2025

В Нью-Мексико задержали подозреваемого в стрельбе в университете

Полиция американского штата Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе на территории местного университета, в результате которой погиб один человек,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:19:00+03:00

2025-07-26T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полиция американского штата Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе на территории местного университета, в результате которой погиб один человек, задержанному предъявлены обвинения в предумышленном убийстве, сообщает ведомство. Университет Нью-Мексико в США заявил в пятницу, что на его территории произошла стрельба, в результате которой один человек погиб. На тот момент стрелявший оставался на свободе, в связи с чем территория университета была закрыта, а сотрудникам и студентам было приказано оставаться в укрытии. "Личность подозреваемого была установлена, им оказался 18-летний Джон Фуэнтес. Примерно в 14.30 (пятницы по местному времени, в 23.30 мск - ред.) Фуэнтес был обнаружен и задержан полицией штата Нью-Мексико в округе Валенсия", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Facebook *.Согласно публикации, молодому человеку среди прочего вменяется убийство первой степени, применение силы против другого лица с отягчающими обстоятельствами и фальсификация доказательств. Как показало предварительное расследование, Фуэнтес и еще три человека находились в комнате университетского общежития. В какой-то момент по еще не выясненной причине он открыл огонь по другим присутствовавшим. В результате стрельбы 14-летний подросток погиб, а 19-летний мужчина получил ранения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20250719/ssha-2030089385.html

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