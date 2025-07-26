США пересмотрят численность своих войск в Европе, заявили в Эстонии
Минобороны Эстонии: США пересмотрят и сократят численность своих войск в Европе
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военные
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США пересматривают позиции американский войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе, присутствие американских сил в Европе сократится, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, в пятницу Певкур в рамках визита в Вашингтон вместе с коллегами из Латвии и Литвы встретился с главой МО США Питом Хегсетом, стороны обсудили сотрудничество в целях укрепления трансатлантических связей.
Певкур также отметил, что сейчас фокус внимания США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, а военное присутствие американских войск в Европе уменьшится. Однако, как отмечает телерадиокомпания, Хегсет "не смог точно ответить, в какой степени".
Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.