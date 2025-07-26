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США пересмотрят численность своих войск в Европе, заявили в Эстонии - РИА Новости, 26.07.2025
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07:42 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ssha-2031565296.html
США пересмотрят численность своих войск в Европе, заявили в Эстонии
США пересмотрят численность своих войск в Европе, заявили в Эстонии - РИА Новости, 26.07.2025
США пересмотрят численность своих войск в Европе, заявили в Эстонии
США пересматривают позиции американский войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе, присутствие американских сил в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:42:00+03:00
2025-07-26T07:42:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США пересматривают позиции американский войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе, присутствие американских сил в Европе сократится, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, в пятницу Певкур в рамках визита в Вашингтон вместе с коллегами из Латвии и Литвы встретился с главой МО США Питом Хегсетом, стороны обсудили сотрудничество в целях укрепления трансатлантических связей. "Что касается позиции американских войск в глобальном масштабе, то сейчас она пересматривается... Это делается в сотрудничестве с верховным главнокомандующим войсками в Европе и штаб-квартирой НАТО. Более точные цифры, возможно, станут известны осенью", - заявил Певкур в интервью ERR. Певкур также отметил, что сейчас фокус внимания США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, а военное присутствие американских войск в Европе уменьшится. Однако, как отмечает телерадиокомпания, Хегсет "не смог точно ответить, в какой степени". Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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в мире, сша, европа, россия, ханно певкур, пит хегсет, дональд трамп, нато
В мире, США, Европа, Россия, Ханно Певкур, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО
США пересмотрят численность своих войск в Европе, заявили в Эстонии

Минобороны Эстонии: США пересмотрят и сократят численность своих войск в Европе

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США пересматривают позиции американский войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе, присутствие американских сил в Европе сократится, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, в пятницу Певкур в рамках визита в Вашингтон вместе с коллегами из Латвии и Литвы встретился с главой МО США Питом Хегсетом, стороны обсудили сотрудничество в целях укрепления трансатлантических связей.
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"Что касается позиции американских войск в глобальном масштабе, то сейчас она пересматривается... Это делается в сотрудничестве с верховным главнокомандующим войсками в Европе и штаб-квартирой НАТО. Более точные цифры, возможно, станут известны осенью", - заявил Певкур в интервью ERR.
Певкур также отметил, что сейчас фокус внимания США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, а военное присутствие американских войск в Европе уменьшится. Однако, как отмечает телерадиокомпания, Хегсет "не смог точно ответить, в какой степени".
Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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