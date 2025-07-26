Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 26.07.2025 (обновлено: 18:44 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html
ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области
Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:19:00+03:00
2025-07-26T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031644867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e69eb5d2b8efbc63a8e7da6017694789.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны."Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало кадры поражения.Российским войскам удалось обнаружить пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Мирнограда в ДНР и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР авиабомбами ОДАБ-1500 и ФАБ-500
ВКС России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны, показав кадры ударов
2025-07-26T18:19
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031644867_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d6c56fec4f6bd44567a907dd5019165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

ВКС с помощью авиабомб уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и под Харьковом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", — говорится в заявлении.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
Вчера, 12:05
Ведомство также опубликовало кадры поражения.
Российским войскам удалось обнаружить пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Мирнограда в ДНР и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала