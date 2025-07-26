https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html

ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 26.07.2025

ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:19:00+03:00

2025-07-26T18:19:00+03:00

2025-07-26T18:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны."Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало кадры поражения.Российским войскам удалось обнаружить пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Мирнограда в ДНР и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

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Уничтожение пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР авиабомбами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 ВКС России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщило Минобороны, показав кадры ударов 2025-07-26T18:19 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков