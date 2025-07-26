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Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 26.07.2025 (обновлено: 05:44 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031557720.html
Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском
Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 26.07.2025
Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском
Расчёт самоходного миномёта "Нона-СВК" группировки войск "Центр" уничтожил огневую позицию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T05:05:00+03:00
2025-07-26T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Расчёт самоходного миномёта "Нона-СВК" группировки войск "Центр" уничтожил огневую позицию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. &quot;Военнослужащие расчета самоходного миномёта 2С23 &quot;Нона-СВК&quot; горного мотострелкового соединения группировки войск &quot;Центр&quot; уничтожили огневую позицию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции&quot;, —рассказали в ведомстве.Военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив блиндаж вместе с огневой точкой и личным составом противника в глубине укрепленного района, уточнили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском

Минобороны: расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходного миномета в зоне СВО
Работа расчета самоходного миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета самоходного миномета в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Расчёт самоходного миномёта "Нона-СВК" группировки войск "Центр" уничтожил огневую позицию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«

"Военнослужащие расчета самоходного миномёта 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили огневую позицию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", —рассказали в ведомстве.

Военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив блиндаж вместе с огневой точкой и личным составом противника в глубине укрепленного района, уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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