https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031557720.html

Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском

Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 26.07.2025

Расчет "Ноны-СВК" уничтожил огневую позицию ВСУ под Красноармейском

Расчёт самоходного миномёта "Нона-СВК" группировки войск "Центр" уничтожил огневую позицию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T05:05:00+03:00

2025-07-26T05:05:00+03:00

2025-07-26T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Расчёт самоходного миномёта "Нона-СВК" группировки войск "Центр" уничтожил огневую позицию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие расчета самоходного миномёта 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили огневую позицию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", —рассказали в ведомстве.Военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив блиндаж вместе с огневой точкой и личным составом противника в глубине укрепленного района, уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031557571.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)