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ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 26.07.2025
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05:03 26.07.2025 (обновлено: 09:04 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031557571.html
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 26.07.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра
Бригада морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожила пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T05:03:00+03:00
2025-07-26T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 26 июл — РИА Новости. Бригада морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожила пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Воздушная разведка обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник засел в подвале полуразрушенного здания, откуда осуществлял запуски дронов различного типа для нанесения ударов и ведения разведки наших позиций", — говорится в заявлении.Эту информацию оперативно передали артиллеристам-морпехам, которые заняли огневую позицию, подготовили 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б" и после двух пристрелочных залпов уничтожили цель.Огонь расчета корректировался с помощью БПЛА, его же камера зафиксировала поражение пункта управления дронами противника. После этого российские бойцы замаскировали орудие и ушли в укрытие, добавили в ведомстве.В Херсонской области морская пехота Северного флота продолжает наносить удары по ВСУ на правом берегу Днепра и ведет активную контрбатарейную борьбу. Важную роль выполняют артиллеристы, которые регулярно уничтожают подразделения противника, формирующиеся для новых попыток переправы на левый берег реки.
https://ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-2031299758.html
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Уничтожение украинского пункта управления беспилотниками на правом в Херсонской области
Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" бригады морпехов Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
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днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК, 26 июл — РИА Новости. Бригада морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожила пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"Воздушная разведка обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник засел в подвале полуразрушенного здания, откуда осуществлял запуски дронов различного типа для нанесения ударов и ведения разведки наших позиций", — говорится в заявлении.
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Эту информацию оперативно передали артиллеристам-морпехам, которые заняли огневую позицию, подготовили 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б" и после двух пристрелочных залпов уничтожили цель.
Огонь расчета корректировался с помощью БПЛА, его же камера зафиксировала поражение пункта управления дронами противника. После этого российские бойцы замаскировали орудие и ушли в укрытие, добавили в ведомстве.
В Херсонской области морская пехота Северного флота продолжает наносить удары по ВСУ на правом берегу Днепра и ведет активную контрбатарейную борьбу. Важную роль выполняют артиллеристы, которые регулярно уничтожают подразделения противника, формирующиеся для новых попыток переправы на левый берег реки.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)РоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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