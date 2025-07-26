https://ria.ru/20250726/siyyarto-2031555321.html

ЕК использует условное финансирование для шантажа, заявил Сийярто

ЕК использует условное финансирование для шантажа, заявил Сийярто - РИА Новости, 26.07.2025

ЕК использует условное финансирование для шантажа, заявил Сийярто

Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:48:00+03:00

2025-07-26T03:48:00+03:00

2025-07-26T03:48:00+03:00

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брюссель

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петер сийярто

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ООН, 26 июл - РИА Новости. Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", - сказал Сийярто. Министр добавил, что Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах. "Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", - отметил министр.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030642934.html

https://ria.ru/20250725/vengriya-2031304399.html

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в мире, брюссель, венгрия, будапешт, петер сийярто, еврокомиссия