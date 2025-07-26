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Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде - РИА Новости, 26.07.2025

Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде

Российские старшеклассники завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на 36-й Международной биологической олимпиаде на Филиппинах, сообщили... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T21:22:00+03:00

2025-07-26T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские старшеклассники завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на 36-й Международной биологической олимпиаде на Филиппинах, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В Кесон-Сити подвели итоги 36-й Международной биологической олимпиады. Четыре российских старшеклассника завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали", - следует из сообщения. Уточняется, что золотые медали на олимпиаде завоевали Bepa Краснопёрова из Москвы и Макар Рощин из Новосибирска, серебро - у Захара Дегтеренко из Москвы. Алихан Жангазиев из Москвы был удостоен бронзовой медали. "Ребята, поздравляем с блестящим выступлением на Международной биологической олимпиаде! Ваше участие среди талантливых школьников из 77 стран - это уже достижение! Вы продемонстрировали выдающиеся знания, которые принесли российской сборной четыре медали: два золота, серебро и бронзу! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей", - поздравил победителей Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Как рассказали в аппарате, всего в соревнованиях приняли участие порядка 300 школьников из 77 стран. Практический тур проверил умение ребят решать биологические задачи с применением лабораторных методов и навыков. Теоретический тур дал возможность определить понимание, анализ и применение биологических знаний участниками. Олимпиадные задания школьники выполняли на площадке Университета Атенео-де-Манила. На данный момент в копилке российских сборных 18 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медаль основных международных олимпиад.

https://ria.ru/20250726/olimpiada-2031591996.html

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москва, филиппины, россия, дмитрий чернышенко, в мире