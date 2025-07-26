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Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против России - РИА Новости, 26.07.2025
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02:43 26.07.2025 (обновлено: 09:22 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/serbiya-2031552819.html
Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против России
Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против России - РИА Новости, 26.07.2025
Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против России
Сербия не будет вводить санкции против России при нынешнем правительстве, заявил премьер-министр страны Джуро Мацут, его слова приводит новостной портал Blic. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:43:00+03:00
2025-07-26T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сербия не будет вводить санкции против России при нынешнем правительстве, заявил премьер-министр страны Джуро Мацут, его слова приводит новостной портал Blic."Что касается внешней политики, то я хочу еще раз подчеркнуть с самого начала, что, пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", — сказал он на заседании, посвященном первым 100 дням работы кабмина.Накануне министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград готов поддержать антироссийские санкции ЕС в обмен на прием в сообщество в обозримой перспективе.Партия бывшего вице-премьера Александра Вулина "Движение социалистов" осудила это заявление, подчеркнув, что Белград не ввел ограничения против Москвы, потому что сербы — не народ предателей и трусов, которые бы "продали мать, братьев, веру за открытие кластера номер три".
https://ria.ru/20250714/serbiya-2029119946.html
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в мире, сербия, россия, украина, владимир путин, евросоюз, александр вулин, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Россия, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Александр Вулин, Белград (город), Александр Вучич
Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против России

Мацут: Сербия не будет вводить санкции против РФ при нынешнем правительстве

© Фото : The Government of the Republic of SerbiaДжуро Мацут
Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : The Government of the Republic of Serbia
Джуро Мацут. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сербия не будет вводить санкции против России при нынешнем правительстве, заявил премьер-министр страны Джуро Мацут, его слова приводит новостной портал Blic.
"Что касается внешней политики, то я хочу еще раз подчеркнуть с самого начала, что, пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации", — сказал он на заседании, посвященном первым 100 дням работы кабмина.
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Накануне министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград готов поддержать антироссийские санкции ЕС в обмен на прием в сообщество в обозримой перспективе.

С 2012 года Сербия имеет статус официального кандидата на присоединение к Евросоюзу. Но это лишь начало длительного пути к вступлению в объединение. Так, Турция находится в этом статусе с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, а Черногория — с 2010-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, весь процесс занял десять лет.

Партия бывшего вице-премьера Александра Вулина "Движение социалистов" осудила это заявление, подчеркнув, что Белград не ввел ограничения против Москвы, потому что сербы — не народ предателей и трусов, которые бы "продали мать, братьев, веру за открытие кластера номер три".
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