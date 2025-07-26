https://ria.ru/20250726/schit-2031569378.html

При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека

При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека - РИА Новости, 26.07.2025

При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека

Тела четырех человек, в том числе троих детей, обнаружили при тушении пожара в Горном Щите, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:21:00+03:00

2025-07-26T08:21:00+03:00

2025-07-26T09:58:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Тела четырех человек, в том числе троих детей, обнаружили при тушении пожара в Горном Щите, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Сведения о возгорании в одном из домов в садоводческом некоммерческом товариществе "Рассвет-1" на улице Самородная в селе Горный Щит поступило в оперативные службы ночью в субботу, уточняет прокуратура."При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет. Кроме того, еще один 6-летний ребенок госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела", – говорится в сообщении.Отмечается, что также госпитализирована с различными травмами женщина, а еще двое детей были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение."Предварительно, дочь хозяина дома приехала в СНТ с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев, пригласив еще с собой подругу с детьми – 6 лет, 16 лет. С ними еще приехал друг 16-летней девочки – 17-летний юноша", – рассказали в надзорном ведомстве.Среди причин пожара рассматриваются различные версии, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже, точную причину возгорания установят специалисты при пожарно-технической экспертизе, добавили в пресс-службе. Прокуратура начала проверку.Как рассказали журналистам в пресс-службе областного минздрава, всего в результате пожара пострадали восемь человек – двое взрослых и шесть детей: четыре человека погибли на месте происшествия, один ребенок 6 лет госпитализирован в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% поверхности тела. Женщина госпитализирована с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника, еще двое детей от госпитализации отказались, им назначено амбулаторное лечение, пояснил минздрав.В свою очередь в областном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в частном жилом доме. "На момент прибытия пожарных дом был охвачен пламенем. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар потушен на площади 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стал аварийный режим работы электропроводки. Пожарного извещателя в жилье не было. На месте происшествия работают психологи МЧС России", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250723/delo-2030839965.html

https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)