Рейтинг@Mail.ru
При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 26.07.2025 (обновлено: 09:58 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/schit-2031569378.html
При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека
При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека - РИА Новости, 26.07.2025
При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека
Тела четырех человек, в том числе троих детей, обнаружили при тушении пожара в Горном Щите, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:21:00+03:00
2025-07-26T09:58:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031577531_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_8fdaac47881c1377e76e340a09535557.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Тела четырех человек, в том числе троих детей, обнаружили при тушении пожара в Горном Щите, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Сведения о возгорании в одном из домов в садоводческом некоммерческом товариществе "Рассвет-1" на улице Самородная в селе Горный Щит поступило в оперативные службы ночью в субботу, уточняет прокуратура."При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет. Кроме того, еще один 6-летний ребенок госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела", – говорится в сообщении.Отмечается, что также госпитализирована с различными травмами женщина, а еще двое детей были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение."Предварительно, дочь хозяина дома приехала в СНТ с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев, пригласив еще с собой подругу с детьми – 6 лет, 16 лет. С ними еще приехал друг 16-летней девочки – 17-летний юноша", – рассказали в надзорном ведомстве.Среди причин пожара рассматриваются различные версии, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже, точную причину возгорания установят специалисты при пожарно-технической экспертизе, добавили в пресс-службе. Прокуратура начала проверку.Как рассказали журналистам в пресс-службе областного минздрава, всего в результате пожара пострадали восемь человек – двое взрослых и шесть детей: четыре человека погибли на месте происшествия, один ребенок 6 лет госпитализирован в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% поверхности тела. Женщина госпитализирована с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника, еще двое детей от госпитализации отказались, им назначено амбулаторное лечение, пояснил минздрав.В свою очередь в областном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в частном жилом доме. "На момент прибытия пожарных дом был охвачен пламенем. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар потушен на площади 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стал аварийный режим работы электропроводки. Пожарного извещателя в жилье не было. На месте происшествия работают психологи МЧС России", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250723/delo-2030839965.html
https://ria.ru/20240922/pozhar-1974081905.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031577531_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_385557fc2a488ebd5390935736bcf1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека

При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека, в том числе трое детей

© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramПоследствия пожара в частном доме в селе Горный щит под Екатеринбургом. 26 июля 2025
Последствия пожара в частном доме в селе Горный щит под Екатеринбургом. 26 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Последствия пожара в частном доме в селе Горный щит под Екатеринбургом. 26 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Тела четырех человек, в том числе троих детей, обнаружили при тушении пожара в Горном Щите, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Сведения о возгорании в одном из домов в садоводческом некоммерческом товариществе "Рассвет-1" на улице Самородная в селе Горный Щит поступило в оперативные службы ночью в субботу, уточняет прокуратура.
"При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет. Кроме того, еще один 6-летний ребенок госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также госпитализирована с различными травмами женщина, а еще двое детей были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение.
Работа СК России на месте пожара в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области
23 июля, 14:06
"Предварительно, дочь хозяина дома приехала в СНТ с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев, пригласив еще с собой подругу с детьми – 6 лет, 16 лет. С ними еще приехал друг 16-летней девочки – 17-летний юноша", – рассказали в надзорном ведомстве.
Среди причин пожара рассматриваются различные версии, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже, точную причину возгорания установят специалисты при пожарно-технической экспертизе, добавили в пресс-службе. Прокуратура начала проверку.
Как рассказали журналистам в пресс-службе областного минздрава, всего в результате пожара пострадали восемь человек – двое взрослых и шесть детей: четыре человека погибли на месте происшествия, один ребенок 6 лет госпитализирован в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% поверхности тела. Женщина госпитализирована с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника, еще двое детей от госпитализации отказались, им назначено амбулаторное лечение, пояснил минздрав.
В свою очередь в областном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в частном жилом доме. "На момент прибытия пожарных дом был охвачен пламенем. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар потушен на площади 48 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стал аварийный режим работы электропроводки. Пожарного извещателя в жилье не было. На месте происшествия работают психологи МЧС России", – сказал собеседник агентства.
Место пожара в частном доме в Североуральском городском округе на Урале. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
На Урале двое подростков погибли при пожаре
22 сентября 2024, 12:01
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала