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Завалы на месте взрыва газа в Саратове разобрали больше чем наполовину
Завалы на месте взрыва газа в Саратове разобрали больше чем наполовину - РИА Новости, 26.07.2025
Завалы на месте взрыва газа в Саратове разобрали больше чем наполовину
Завалы на месте взрыва газа в многоэтажке Саратова разобраны на 60-70%, вывезено более 1800 тонн строительного мусора, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:59:00+03:00
2025-07-26T19:59:00+03:00
2025-07-26T20:03:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Завалы на месте взрыва газа в многоэтажке Саратова разобраны на 60-70%, вывезено более 1800 тонн строительного мусора, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Провели очередное заседание оперативного штаба на месте происшествия. Сотрудники МЧС России, областной службы спасения, муниципальных служб продолжают аварийно-спасательные работы без перерыва, проводя ротацию личного состава. Завалы разобраны на 60-70%. После этого все оперативно вывозится на спецполигон. На данный момент вывезено более 1800 тонн", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в квартирах, которые не пострадали от взрыва.
https://ria.ru/20250726/saratov-2031649116.html
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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Завалы на месте взрыва газа в Саратове разобрали больше чем наполовину
Губернатор Бусаргин: завалы на месте взрыва газа в Саратове разобраны на 60-70%