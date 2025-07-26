https://ria.ru/20250726/saratov-2031652774.html

В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа

В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа - РИА Новости, 26.07.2025

В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа

Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:39:00+03:00

2025-07-26T19:39:00+03:00

2025-07-26T19:41:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".Следственное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи провели осмотр тела седьмого погибшего, который проживал в доме, где взорвался газ."На месте происшествия продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250726/saratov-2031650735.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове 2025-07-26T19:39 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове, следственный комитет россии (ск рф)