https://ria.ru/20250726/saratov-2031652774.html
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа - РИА Новости, 26.07.2025
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:39:00+03:00
2025-07-26T19:39:00+03:00
2025-07-26T19:41:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".Следственное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи провели осмотр тела седьмого погибшего, который проживал в доме, где взорвался газ."На месте происшествия продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250726/saratov-2031650735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
2025-07-26T19:39
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
Из-под завалов дома в Саратове извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа