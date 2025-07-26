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В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа - РИА Новости, 26.07.2025
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19:39 26.07.2025 (обновлено: 19:41 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/saratov-2031652774.html
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа - РИА Новости, 26.07.2025
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:39:00+03:00
2025-07-26T19:41:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. &quot;Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход&quot;, - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.Следственное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи провели осмотр тела седьмого погибшего, который проживал в доме, где взорвался газ."На месте происшествия продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250726/saratov-2031650735.html
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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа

Из-под завалов дома в Саратове извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
«

"Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".

Следственное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что следователи провели осмотр тела седьмого погибшего, который проживал в доме, где взорвался газ.
"На месте происшествия продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств", - добавили в ведомстве.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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