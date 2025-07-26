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Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома - РИА Новости, 26.07.2025
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения приступают к работе по поиску пострадавших на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:38:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения приступают к работе по поиску пострадавших на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "На данный момент спасатели областной службы спасения продолжают поиск пострадавших. Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также будет продолжаться второй фронт работ по разбору уже осыпавшихся конструкций", - сказал Зрада на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250726/nachalnik-2031604867.html
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
2025-07-26T19:28
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РИА Новости
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома
Спасатели начали работу по поиску пострадавших на верхних этажах дома в Саратове