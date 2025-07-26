Рейтинг@Mail.ru
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 26.07.2025 (обновлено: 19:38 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/saratov-2031650735.html
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома - РИА Новости, 26.07.2025
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения приступают к работе по поиску пострадавших на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:28:00+03:00
2025-07-26T19:38:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458406_15:0:1206:670_1920x0_80_0_0_d15826a378bd68eeb416d8b83ac53d67.jpg
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения приступают к работе по поиску пострадавших на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. &quot;На данный момент спасатели областной службы спасения продолжают поиск пострадавших. Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также будет продолжаться второй фронт работ по разбору уже осыпавшихся конструкций&quot;, - сказал Зрада на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.
https://ria.ru/20250726/nachalnik-2031604867.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
2025-07-26T19:28
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458406_228:0:1121:670_1920x0_80_0_0_5281772abab7abaa9bd28c5fa8f4ba47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома

Спасатели начали работу по поиску пострадавших на верхних этажах дома в Саратове

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения приступают к работе по поиску пострадавших на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
«

"На данный момент спасатели областной службы спасения продолжают поиск пострадавших. Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также будет продолжаться второй фронт работ по разбору уже осыпавшихся конструкций", - сказал Зрада на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
При взрыве газа в Саратове погиб начальник железнодорожной станции
Вчера, 13:19
 
ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала