https://ria.ru/20250726/saratov-2031650735.html

Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома

Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома - РИА Новости, 26.07.2025

Пропавших после взрыва в Саратове начали искать на верхних этажах дома

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения приступают к работе по поиску пострадавших на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:28:00+03:00

2025-07-26T19:28:00+03:00

2025-07-26T19:38:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения приступают к работе по поиску пострадавших на верхних этажах многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "На данный момент спасатели областной службы спасения продолжают поиск пострадавших. Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также будет продолжаться второй фронт работ по разбору уже осыпавшихся конструкций", - сказал Зрада на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250726/nachalnik-2031604867.html

саратов

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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-26T19:28 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове