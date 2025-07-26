https://ria.ru/20250726/saratov-2031649116.html

В Саратове десять человек обратились в пункты временного размещения

В Саратове десять человек обратились в пункты временного размещения - РИА Новости, 26.07.2025

В Саратове десять человек обратились в пункты временного размещения

Десять человек обратились в пункты временного размещения после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, при этом есть возможность разместить и обеспечить... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:10:00+03:00

2025-07-26T19:10:00+03:00

2025-07-26T19:10:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Десять человек обратились в пункты временного размещения после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, при этом есть возможность разместить и обеспечить питанием всех желающих, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Организованы пункты временного размещения граждан. Сейчас туда обратились 10 человек. Мест подготовлено гораздо больше. Готовы разместить всех желающих, обеспечить питанием", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Он отметил, что с воскресенья в режиме одного окна начнут работать все профильные структуры для восстановления утраченных документов жителей пострадавшего дома. "Все необходимые процедурные моменты будут проведены в максимально короткие сроки", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250726/saratov-2031627454.html

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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)