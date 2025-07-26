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Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Саратове
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Саратове - РИА Новости, 26.07.2025
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Саратове
Спасатели МЧС РФ продолжают разбор завалов после взрыва газа в квартире многоэтажки в Саратове, вывезено более 1,7 тонны строительного мусора, сообщили РИА... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:03:00+03:00
2025-07-26T14:03:00+03:00
2025-07-26T14:03:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ продолжают разбор завалов после взрыва газа в квартире многоэтажки в Саратове, вывезено более 1,7 тонны строительного мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Спасатели МЧС России продолжают разбирают завалы на месте ЧС в Саратове. Завалы и поврежденные конструкции разбирают вручную, также применяется 17 единиц инженерной и строительной техники, проводится погрузка и вывоз мусора. Вывезено 1740 тонн строительного мусора", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что кинологические расчеты продолжают обследовать разрушенные конструкции. "На месте работают психологи МЧС России. Работы не останавливаются ни на минуту. Всего привлечено человек 406 человек и 118 единиц техники", - заключили в ведомстве. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
https://ria.ru/20250726/saratov-2031602128.html
https://ria.ru/20250726/mchs-2031581477.html
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происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Саратове
МЧС вывезло более 1,7 тонны строительного мусора после взрыва газа в Саратове