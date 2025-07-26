https://ria.ru/20250726/saratov-2031572966.html

В Саратове продолжается разбор завалов после разрушения дома

В Саратове продолжается разбор завалов после разрушения дома - РИА Новости, 26.07.2025

В Саратове продолжается разбор завалов после разрушения дома

Разбор завалов после взрыва газа в доме в Саратове продолжается, ведется круглосуточная работа, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:20:00+03:00

2025-07-26T09:20:00+03:00

2025-07-26T09:20:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Разбор завалов после взрыва газа в доме в Саратове продолжается, ведется круглосуточная работа, сообщила пресс-служба МЧС России. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Разбор завалов на месте происшествия в Саратове продолжается, работают все экстренные службы. Спасатели МЧС России в круглосуточном режиме вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, вывозят строительный мусор на специально оборудованную площадку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031542179.html

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове