https://ria.ru/20250726/saratov-2031572966.html
В Саратове продолжается разбор завалов после разрушения дома
В Саратове продолжается разбор завалов после разрушения дома - РИА Новости, 26.07.2025
В Саратове продолжается разбор завалов после разрушения дома
Разбор завалов после взрыва газа в доме в Саратове продолжается, ведется круглосуточная работа, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:20:00+03:00
2025-07-26T09:20:00+03:00
2025-07-26T09:20:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458464_0:33:1162:687_1920x0_80_0_0_75534f65c3384ac4dd6f4c618d82c20a.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Разбор завалов после взрыва газа в доме в Саратове продолжается, ведется круглосуточная работа, сообщила пресс-служба МЧС России. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Разбор завалов на месте происшествия в Саратове продолжается, работают все экстренные службы. Спасатели МЧС России в круглосуточном режиме вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, вывозят строительный мусор на специально оборудованную площадку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031542179.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458464_87:0:1047:720_1920x0_80_0_0_2cf06d52bef3a4e566122ca189641ac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове продолжается разбор завалов после разрушения дома
МЧС: разбор завалов после взрыва газа в доме в Саратове продолжается