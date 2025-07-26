https://ria.ru/20250726/saratov-2031571385.html

Семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат компенсации

Семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат компенсации - РИА Новости, 26.07.2025

Семьи погибших при взрыве газа в Саратове получат компенсации

Семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:00:00+03:00

2025-07-26T09:00:00+03:00

2025-07-26T09:08:00+03:00

саратов

происшествия

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области", - написал он в Telegram-канале.Бусаргин отметил, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция."Пострадавшие также получат всю необходимую поддержку. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ", - добавил он.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031465878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратов, происшествия, взрыв газа в многоэтажке в саратове