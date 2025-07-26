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В Салониках у входа в многоквартирный дом прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2025
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09:03 26.07.2025 (обновлено: 09:45 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/saloniki-2031571496.html
В Салониках у входа в многоквартирный дом прогремел взрыв
В Салониках у входа в многоквартирный дом прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2025
В Салониках у входа в многоквартирный дом прогремел взрыв
Бомба взорвана возле входа в многоквартирный дом в Салониках, здание повреждено, два человека легко ранены, полиция расследует версию теракта, сообщило... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:03:00+03:00
2025-07-26T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бомба взорвана возле входа в многоквартирный дом в Салониках, здание повреждено, два человека легко ранены, полиция расследует версию теракта, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. "Сильный взрыв произошел в 2:10 утра в субботу на первом этаже жилого дома по адресу: улица Македономахон, 19. В результате два человека получили ранения от осколков стекла и были доставлены в больницу. Взрыв у входа в жилой дом был вызван взрывным устройством. В этом доме проживает председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Полиция рассматривает версию теракта", - сообщил телеканал. По его словам, пока ещё предстоит выяснить, связан ли взрыв с этим человеком. Сейчас опрашивают главу федерации тюремных служащих, и пока неясно, кто возьмётся за расследование дела – уголовная полиция или антитеррористическое подразделение, отмечает ТВ. "Многоквартирный дом получил серьезные повреждения, ущерб нанесен еще как минимум четырем соседним домам. Также были повреждены шесть автомобилей", - сообщил телеканал.
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в мире, салоники
В мире, Салоники
В Салониках у входа в многоквартирный дом прогремел взрыв

В Салониках у входа в многоквартирный дом взорвалась бомба

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва возле входа в многоквартирный дом в Салониках
Последствия взрыва возле входа в многоквартирный дом в Салониках - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва возле входа в многоквартирный дом в Салониках
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бомба взорвана возле входа в многоквартирный дом в Салониках, здание повреждено, два человека легко ранены, полиция расследует версию теракта, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.
"Сильный взрыв произошел в 2:10 утра в субботу на первом этаже жилого дома по адресу: улица Македономахон, 19. В результате два человека получили ранения от осколков стекла и были доставлены в больницу. Взрыв у входа в жилой дом был вызван взрывным устройством. В этом доме проживает председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Полиция рассматривает версию теракта", - сообщил телеканал.
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По его словам, пока ещё предстоит выяснить, связан ли взрыв с этим человеком. Сейчас опрашивают главу федерации тюремных служащих, и пока неясно, кто возьмётся за расследование дела – уголовная полиция или антитеррористическое подразделение, отмечает ТВ.
"Многоквартирный дом получил серьезные повреждения, ущерб нанесен еще как минимум четырем соседним домам. Также были повреждены шесть автомобилей", - сообщил телеканал.
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