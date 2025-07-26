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Названы главные преимущества цифрового рубля - РИА Новости, 26.07.2025
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02:18 26.07.2025 (обновлено: 04:32 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/rubl-2031545522.html
Названы главные преимущества цифрового рубля
Названы главные преимущества цифрового рубля - РИА Новости, 26.07.2025
Названы главные преимущества цифрового рубля
Цифровой рубль имеет ряд преимуществ. В частности, принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:18:00+03:00
2025-07-26T04:32:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Цифровой рубль имеет ряд преимуществ. В частности, принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Цифровой рубль является третьей формой российской валюты помимо наличных и безналичных денег.Развитие платформы цифрового рубля необходимо для:Помимо этого, внедрение цифрового рубля дает больше возможностей для более эффективного управления государственными финансовыми потоками."Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться "кошельки", будет напрямую в ЦБ", — отметил эксперт.Как пояснил Диашов, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. По его словам, средства будут надежно защищены, а для операций будет введен единый тариф.
https://ria.ru/20250723/rubl-1884313690.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Названы главные преимущества цифрового рубля

Финансист Диашов: цифровым рублем будет оперировать ЦБ, а не коммерческие банки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цифровой рубль . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Цифровой рубль имеет ряд преимуществ. В частности, принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
Цифровой рубль является третьей формой российской валюты помимо наличных и безналичных денег.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
23 июля, 17:54
Развитие платформы цифрового рубля необходимо для:
  • снижения издержек для граждан, бизнеса и государства при осуществлении платежей и переводов;
  • повышения финансовой доступности;
  • развития конкуренции на платежном рынке;
  • содействия внедрению инновационных продуктов и сервисов участниками финансового рынка;
  • создания новых механизмов для платежей и переводов, в том числе для трансграничных расчетов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс
16 июля, 16:21
Помимо этого, внедрение цифрового рубля дает больше возможностей для более эффективного управления государственными финансовыми потоками.
«
"Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться "кошельки", будет напрямую в ЦБ", — отметил эксперт.
Как пояснил Диашов, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. По его словам, средства будут надежно защищены, а для операций будет введен единый тариф.
Рубли - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Россиянам рассказали, что делать с рублем во втором полугодии
28 июня, 02:15
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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