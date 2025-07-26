https://ria.ru/20250726/rubl-2031545522.html

Названы главные преимущества цифрового рубля

Названы главные преимущества цифрового рубля - РИА Новости, 26.07.2025

Названы главные преимущества цифрового рубля

Цифровой рубль имеет ряд преимуществ. В частности, принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:18:00+03:00

2025-07-26T02:18:00+03:00

2025-07-26T04:32:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Цифровой рубль имеет ряд преимуществ. В частности, принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Цифровой рубль является третьей формой российской валюты помимо наличных и безналичных денег.Развитие платформы цифрового рубля необходимо для:Помимо этого, внедрение цифрового рубля дает больше возможностей для более эффективного управления государственными финансовыми потоками."Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться "кошельки", будет напрямую в ЦБ", — отметил эксперт.Как пояснил Диашов, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. По его словам, средства будут надежно защищены, а для операций будет введен единый тариф.

https://ria.ru/20250723/rubl-1884313690.html

https://ria.ru/20250716/rubl-2029505474.html

https://ria.ru/20250628/rubl-2025959235.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)