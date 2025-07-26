Названы главные преимущества цифрового рубля
Финансист Диашов: цифровым рублем будет оперировать ЦБ, а не коммерческие банки
Цифровой рубль . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Цифровой рубль имеет ряд преимуществ. В частности, принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки, рассказал агентству "Прайм" председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
Цифровой рубль является третьей формой российской валюты помимо наличных и безналичных денег.
Развитие платформы цифрового рубля необходимо для:
- снижения издержек для граждан, бизнеса и государства при осуществлении платежей и переводов;
- повышения финансовой доступности;
- развития конкуренции на платежном рынке;
- содействия внедрению инновационных продуктов и сервисов участниками финансового рынка;
- создания новых механизмов для платежей и переводов, в том числе для трансграничных расчетов.
Помимо этого, внедрение цифрового рубля дает больше возможностей для более эффективного управления государственными финансовыми потоками.
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"Принципиальное отличие от безналичных денег на банковских счетах заключается в том, что оперировать этими деньгами будет Центробанк, а не коммерческие банки. А именно, открытие счетов юридическим и физическим лицам, которые будут называться "кошельки", будет напрямую в ЦБ", — отметил эксперт.
Как пояснил Диашов, доступ к цифровому кошельку будет максимально простым и удобным. По его словам, средства будут надежно защищены, а для операций будет введен единый тариф.