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Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
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17:00 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/rubio-2031632598.html
Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ
Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам необходимо поменять свой подход к решению конфликта в Газе после провала очередного раунда... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:00:00+03:00
2025-07-26T17:00:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам необходимо поменять свой подход к решению конфликта в Газе после провала очередного раунда переговоров, передает портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, в ходе пятничной встречи с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Рубио несколько раз заявил, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо "пересмотреть" свою стратегию в отношении Газы и "предложить президенту новые варианты". Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, Штаты намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в секторе. Позже Трамп сказал, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников. Он выразил мнение, что представители палестинского движения, "похоже, хотят умереть".
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в мире, сша, доха, марко рубио, дональд трамп, стив уиткофф, хамас
В мире, США, Доха, Марко Рубио, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ХАМАС
Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ

Axios: Рубио призвал США пересмотреть свою стратегию в отношении Газы

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам необходимо поменять свой подход к решению конфликта в Газе после провала очередного раунда переговоров, передает портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, в ходе пятничной встречи с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Рубио несколько раз заявил, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо "пересмотреть" свою стратегию в отношении Газы и "предложить президенту новые варианты".
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, Штаты намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в секторе.
Позже Трамп сказал, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников. Он выразил мнение, что представители палестинского движения, "похоже, хотят умереть".
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
СМИ: Рубио повлиял на решения Трампа по России, Китаю и Ирану
24 июля, 06:02
 
В миреСШАДохаМарко РубиоДональд ТрампСтив УиткоффХАМАС
 
 
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