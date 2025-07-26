https://ria.ru/20250726/rubio-2031632598.html

Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ

Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025

Рубио призвал США изменить подход к решению конфликта в Газе, пишут СМИ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам необходимо поменять свой подход к решению конфликта в Газе после провала очередного раунда... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:00:00+03:00

2025-07-26T17:00:00+03:00

2025-07-26T17:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам необходимо поменять свой подход к решению конфликта в Газе после провала очередного раунда переговоров, передает портал Axios со ссылкой на источники. По информации издания, в ходе пятничной встречи с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Рубио несколько раз заявил, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо "пересмотреть" свою стратегию в отношении Газы и "предложить президенту новые варианты". Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. По его словам, Штаты намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в секторе. Позже Трамп сказал, что ХАМАС сорвало переговоры по освобождению заложников. Он выразил мнение, что представители палестинского движения, "похоже, хотят умереть".

https://ria.ru/20250724/rubio-2031031573.html

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в мире, сша, доха, марко рубио, дональд трамп, стив уиткофф, хамас