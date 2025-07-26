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"Насколько тупые?" Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался по поводу России - РИА Новости, 26.07.2025
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22:15 26.07.2025 (обновлено: 23:58 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/rossiya-2031668124.html
"Насколько тупые?" Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался по поводу России
"Насколько тупые?" Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался по поводу России - РИА Новости, 26.07.2025
"Насколько тупые?" Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался по поводу России
Европейские лидеры не блещут умом, если очерняют Россию и говорят о якобы исходящей от нее угрозе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:15:00+03:00
2025-07-26T23:58:00+03:00
в мире
россия
германия
франция
владимир путин
фридрих мерц
кир стармер
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Европейские лидеры не блещут умом, если очерняют Россию и говорят о якобы исходящей от нее угрозе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube."В немецких СМИ, даже хуже, чем в американских, очерняют Россию и пририсовывают президенту Владимиру Путину дьявольские рога. При этом они не очень понимают, как будут действовать дальше. (Канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц, (премьер-министр Великобритании Кир. — Прим. ред.) Стармер, (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон – это парни, которых я называю коалицией безмозглых из-за русофобии, которую они извергают из себя. Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу", — сказал он.Эксперт считает, что европейским лидерам также не хватает сообразительности в вопросе военной поддержки Украины, поскольку они думают, что могут полностью заменить Соединенные Штаты.На прошлой неделе Фридрих Мерц и Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031661674.html
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в мире, россия, германия, франция, владимир путин, фридрих мерц, кир стармер, центральное разведывательное управление (цру), нато, великобритания, эммануэль макрон, сша
В мире, Россия, Германия, Франция, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Великобритания, Эммануэль Макрон, США
"Насколько тупые?" Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался по поводу России

МакГоверн назвал Мерца, Макрона и Стармера безмозглыми из-за русофобии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Европейские лидеры не блещут умом, если очерняют Россию и говорят о якобы исходящей от нее угрозе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube.
"В немецких СМИ, даже хуже, чем в американских, очерняют Россию и пририсовывают президенту Владимиру Путину дьявольские рога. При этом они не очень понимают, как будут действовать дальше. (Канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц, (премьер-министр Великобритании Кир. — Прим. ред.) Стармер, (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон – это парни, которых я называю коалицией безмозглых из-за русофобии, которую они извергают из себя. Я не знаю, насколько они тупые, если раздувают эту якобы российскую угрозу", — сказал он.
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Эксперт считает, что европейским лидерам также не хватает сообразительности в вопросе военной поддержки Украины, поскольку они думают, что могут полностью заменить Соединенные Штаты.
На прошлой неделе Фридрих Мерц и Кир Стармер подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.
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В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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В миреРоссияГерманияФранцияВладимир ПутинФридрих МерцКир СтармерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВеликобританияЭммануэль МакронСША
 
 
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