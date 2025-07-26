https://ria.ru/20250726/rossiya-2031665121.html

Рита Дакота больше не будет выступать в России

Рита Дакота больше не будет выступать в России - РИА Новости, 27.07.2025

Рита Дакота больше не будет выступать в России

Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) сообщила, что больше не может давать концерты в России. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-26T21:43:00+03:00

2025-07-26T21:43:00+03:00

2025-07-27T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) сообщила, что больше не может давать концерты в России. "Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце", - рассказала она в своем аккаунте в соцсети Instagram *. По словам певицы, она пела, сколько это было возможным, "пока могла оставаться свободным, честным и независимым артистом". Дакота также поблагодарила своих поклонников за поддержку. "Спасибо вам за всё, моя стая. Вы - самое важное и самое ценное для меня. Я никогда не забуду этого", - добавила она. Последний концерт Дакоты в Москве прошел в октябре 2023 года. Осенью того же года певица вместе с семьей переехала в США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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