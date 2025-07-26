https://ria.ru/20250726/reyting-2031568403.html

В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос

В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025

В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос

Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:12:00+03:00

2025-07-26T08:12:00+03:00

2025-07-26T08:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос. "Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street - ред.) Journal с 1990 года", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% опрошенных избирателей. Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.

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