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В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025
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08:12 26.07.2025
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В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос
В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2025
В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос
Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:12:00+03:00
2025-07-26T08:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос. "Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street - ред.) Journal с 1990 года", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% опрошенных избирателей. Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.
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в мире, сша
В мире, США
В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня, показал опрос

WSJ: рейтинг демократов в США упал до самого низкого за 35 лет уровня

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.
"Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street - ред.) Journal с 1990 года", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% опрошенных избирателей.
Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.
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