https://ria.ru/20250726/reuters-2031581736.html

СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за отключения Starlink

СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за отключения Starlink - РИА Новости, 26.07.2025

СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за отключения Starlink

Вооруженные силы Украины были вынуждены отложить боевые миссии из-за сбоев в работе Starlink на этой неделе, пишет Reuters. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:37:00+03:00

2025-07-26T10:37:00+03:00

2025-07-26T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены отложить боевые миссии из-за сбоев в работе Starlink на этой неделе, пишет Reuters."Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок", — говорится в публикации.В материале подчеркнули, что украинские военные практически не могут выполнять боевые задачи без доступа к интернету.В четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе системы по всему миру.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031581572.html

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в мире, вооруженные силы украины, страна.ua, украина, starlink