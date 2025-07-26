https://ria.ru/20250726/remont-2031546210.html

Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры

Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры - РИА Новости, 26.07.2025

Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры

При ремонте квартиры существует риск столкнуться с недобросовестными рабочими, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:18:00+03:00

2025-07-26T03:18:00+03:00

2025-07-26T03:18:00+03:00

жилье

алла георгиева

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. При ремонте квартиры существует риск столкнуться с недобросовестными рабочими, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, один из способов обмана связан с неправильной сметой. В ней может быть указана завышенная стоимость работ, а также ненужные услуги."Кроме того, при заключении договора ремонтники могут требовать предварительную оплату, или вообще не заключают (либо заключают, но шаблонно) договор, но по итогу либо тянут с выполнением работ, либо вообще исчезают в неизвестном направлении", – указала Георгиева.Также существует риск столкнуться с рабочим, который не обладает заявленной квалификацией. В результате ремонт получается некачественным и иногда небезопасным.Как пояснила собеседник агентства, бригады могут использовать дешевые и некачественные материалы, при этом выдавая их за хорошие и дорогие. Расходы могут подтверждать "левыми" чеками.Юрист рекомендовала пользоваться услугами проверенных бригад и изучать отзывы в сети, а также обязательно заключать договор. Оплату лучше производить небольшими платежами по факту выполнения работ. Если проблемы все-таки возникли, их можно попытаться решить в досудебном порядке. Если это не дало результата, можно обратиться в суд.

https://realty.ria.ru/20250106/kvartira-1991727567.html

https://realty.ria.ru/20250723/dacha-2029740381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, алла георгиева