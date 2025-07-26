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Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ

Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2025

Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал папе Римскому Льву XIV о гонениях на... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:05:00+03:00

2025-07-26T15:05:00+03:00

2025-07-26T15:05:00+03:00

религия

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отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал папе Римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ) на встрече в Ватикане в субботу, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов – в том числе на Украине и Ближнем Востоке. В частности, митрополит Антоний рассказал папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь", - говорится в сообщении. В ОВЦС отметили, что в ходе встречи митрополит Антоний передал понтифику приветствия от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием его предстоятелем Римско-католической церкви. "Папа Лев XIV выразил благодарность Святейшему патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью", - сообщили в ОВЦС.

https://ria.ru/20250523/rpts-2018740057.html

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ватикан, украина, ближний восток, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, украинская православная церковь, в мире