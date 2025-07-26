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Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2025
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Религия
 
15:05 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/religiya-2031618677.html
Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ
Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2025
Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал папе Римскому Льву XIV о гонениях на... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:05:00+03:00
2025-07-26T15:05:00+03:00
религия
ватикан
украина
ближний восток
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал папе Римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ) на встрече в Ватикане в субботу, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов – в том числе на Украине и Ближнем Востоке. В частности, митрополит Антоний рассказал папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь", - говорится в сообщении. В ОВЦС отметили, что в ходе встречи митрополит Антоний передал понтифику приветствия от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием его предстоятелем Римско-католической церкви. "Папа Лев XIV выразил благодарность Святейшему патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью", - сообщили в ОВЦС.
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ватикан, украина, ближний восток, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, украинская православная церковь, в мире
Религия, Ватикан, Украина, Ближний Восток, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, В мире
Митрополит Антоний рассказал папе римскому о гонениях на УПЦ

Митрополит Антоний рассказал папе римскому Льву XIV о гонениях на УПЦ

© AP Photo / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал папе Римскому Льву XIV о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ) на встрече в Ватикане в субботу, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов – в том числе на Украине и Ближнем Востоке. В частности, митрополит Антоний рассказал папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь", - говорится в сообщении.
В ОВЦС отметили, что в ходе встречи митрополит Антоний передал понтифику приветствия от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием его предстоятелем Римско-католической церкви.
"Папа Лев XIV выразил благодарность Святейшему патриарху Кириллу за его благопожелания и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью", - сообщили в ОВЦС.
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РелигияВатиканУкраинаБлижний ВостокОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьВ мире
 
 
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