https://ria.ru/20250726/religiya-2031608750.html

Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей

Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей - РИА Новости, 26.07.2025

Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей

Крещение Руси дало русскому народу не просто культурный вектор, а путь к спасению, считает председатель Учебного комитета Русской православной церкви,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:11:00+03:00

2025-07-26T14:11:00+03:00

2025-07-26T15:02:00+03:00

религия

русская православная церковь

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031618128_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdb3b99c271d94fada3b79a32a145bed.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Крещение Руси дало русскому народу не просто культурный вектор, а путь к спасению, считает председатель Учебного комитета Русской православной церкви, протоиерей Максим Козлов. "Для нас крещение Руси - это не просто некий государственно-политический выбор, некий культурный вектор, заданный в сторону восточно-христианской цивилизации. Это прежде всего открывшийся для наших предков путь к спасению. Люди получили возможность спасения в вечности. Это главное, что проповедует христианство. Не культуру, не скрепы, не традиционные ценности, а возможность спасения в вечности. И этот путь был начат более 1030 лет назад первым массовым крещением наших соотечественников", – сказал он РИА Новости. Значимо засвидетельствовать, по его мнению, и то, что именно с крещением Руси начинается история нашего отечества: культуры, словесности, письменности, изобразительного искусства и архитектуры. "Самое главное: самая душа народа, такой, какой мы ее знаем в лучших проявлениях, выковывается, претерпевает становление в ограде православной церкви", – сказал протоиерей. Праздник крещения Руси вошел в дискурс общественного сознания в 1988 году, когда он впервые широко праздновался не только как церковный праздник, но и как общественное событие, считает он. "В этом смысле 1988 год вновь стал для нас поворотным, потому что вновь Церковь попала в поле зрения, возможность войти в нее стала возможной и актуальной для очень большого количества людей", – заключил глава учебного комитета РПЦ. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, общество, россия