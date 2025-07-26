Рейтинг@Mail.ru
Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:11 26.07.2025 (обновлено: 15:02 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/religiya-2031608750.html
Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей
Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей - РИА Новости, 26.07.2025
Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей
Крещение Руси дало русскому народу не просто культурный вектор, а путь к спасению, считает председатель Учебного комитета Русской православной церкви,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:11:00+03:00
2025-07-26T15:02:00+03:00
религия
русская православная церковь
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031618128_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdb3b99c271d94fada3b79a32a145bed.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Крещение Руси дало русскому народу не просто культурный вектор, а путь к спасению, считает председатель Учебного комитета Русской православной церкви, протоиерей Максим Козлов. "Для нас крещение Руси - это не просто некий государственно-политический выбор, некий культурный вектор, заданный в сторону восточно-христианской цивилизации. Это прежде всего открывшийся для наших предков путь к спасению. Люди получили возможность спасения в вечности. Это главное, что проповедует христианство. Не культуру, не скрепы, не традиционные ценности, а возможность спасения в вечности. И этот путь был начат более 1030 лет назад первым массовым крещением наших соотечественников", – сказал он РИА Новости. Значимо засвидетельствовать, по его мнению, и то, что именно с крещением Руси начинается история нашего отечества: культуры, словесности, письменности, изобразительного искусства и архитектуры. "Самое главное: самая душа народа, такой, какой мы ее знаем в лучших проявлениях, выковывается, претерпевает становление в ограде православной церкви", – сказал протоиерей. Праздник крещения Руси вошел в дискурс общественного сознания в 1988 году, когда он впервые широко праздновался не только как церковный праздник, но и как общественное событие, считает он. "В этом смысле 1988 год вновь стал для нас поворотным, потому что вновь Церковь попала в поле зрения, возможность войти в нее стала возможной и актуальной для очень большого количества людей", – заключил глава учебного комитета РПЦ. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
https://ria.ru/20250725/hersones-2031530085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031618128_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8709115ca9acca3d6abedc36aef7f2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, общество, россия
Религия, Русская православная церковь, Общество, Россия
Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей

Протоиерей Козлов: крещение Руси дало русскому народу путь к спасению

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПротоиерей Максим Козлов
Протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Протоиерей Максим Козлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Крещение Руси дало русскому народу не просто культурный вектор, а путь к спасению, считает председатель Учебного комитета Русской православной церкви, протоиерей Максим Козлов.
"Для нас крещение Руси - это не просто некий государственно-политический выбор, некий культурный вектор, заданный в сторону восточно-христианской цивилизации. Это прежде всего открывшийся для наших предков путь к спасению. Люди получили возможность спасения в вечности. Это главное, что проповедует христианство. Не культуру, не скрепы, не традиционные ценности, а возможность спасения в вечности. И этот путь был начат более 1030 лет назад первым массовым крещением наших соотечественников", – сказал он РИА Новости.
Значимо засвидетельствовать, по его мнению, и то, что именно с крещением Руси начинается история нашего отечества: культуры, словесности, письменности, изобразительного искусства и архитектуры.
"Самое главное: самая душа народа, такой, какой мы ее знаем в лучших проявлениях, выковывается, претерпевает становление в ограде православной церкви", – сказал протоиерей.
Праздник крещения Руси вошел в дискурс общественного сознания в 1988 году, когда он впервые широко праздновался не только как церковный праздник, но и как общественное событие, считает он.
"В этом смысле 1988 год вновь стал для нас поворотным, потому что вновь Церковь попала в поле зрения, возможность войти в нее стала возможной и актуальной для очень большого количества людей", – заключил глава учебного комитета РПЦ.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Центром празднования Дня крещения Руси станет Херсонес
25 июля, 20:35
 
РелигияРусская православная церковьОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала